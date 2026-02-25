Connect with us

2026 sarà l’anno di CUPRA Raval: a Martorell parte la rivoluzione elettrica

Il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato: il 2026 segnerà l’inizio della produzione in serie della CUPRA Raval, uno dei modelli più attesi nel panorama dell’elettrificazione europea. Con questo progetto, il Gruppo Volkswagen rafforza ulteriormente la propria presenza industriale in Spagna e ribadisce l’importanza del territorio iberico all’interno della strategia globale per la mobilità sostenibile.

Lo stabilimento di Martorell, storico cuore operativo di SEAT e CUPRA, ha completato un profondo processo di trasformazione e ammodernamento: quasi 160.000 metri quadrati sono stati adattati per ospitare le linee produttive dedicate ai nuovi modelli elettrici urbani. Una riconfigurazione che non solo amplifica le capacità produttive del sito, ma che lo consacra come epicentro della mobilità del futuro.

Il progetto rappresenta un tassello di un piano più ampio che coinvolge l’intera catena del valore. Oltre 90 fornitori e 110 stabilimenti di produzione parteciperanno direttamente allo sviluppo e alla realizzazione dei veicoli elettrici urbani del Gruppo, confermando il ruolo della Spagna come snodo strategico nell’ecosistema industriale europeo. L’obiettivo è chiaro: consolidare una rete produttiva localizzata ed efficiente, capace di sostenere la nuova generazione di auto a zero emissioni.

Con la Raval, CUPRA mira a reinterpretare il concetto di vettura urbana attraverso il suo linguaggio stilistico audace e una personalità fortemente distintiva. Il debutto produttivo nel 2026 segna non solo la nascita di un nuovo modello, ma anche un passo concreto verso la progressiva elettrificazione dell’intera gamma del marchio.

L’iniziativa rientra inoltre nella visione condivisa dal Gruppo Volkswagen per accelerare la transizione verso un futuro più sostenibile e competitivo, valorizzando le sinergie industriali e le competenze tecnologiche maturate negli anni.

CUPRA dunque si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia, con una visione chiara: rendere l’elettrificazione accessibile, emozionante e profondamente legata all’identità europea della mobilità.

