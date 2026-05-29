Nuova Opel Astra: massima libertà di scelta tra elettrico, ibrido e diesel

La nuova Opel Astra punta tutto sulla libertà di scelta, offrendo una gamma motori che copre tutte le esigenze degli automobilisti di oggi: elettrica a batteria, ibrida plug-in, ibrida e diesel efficiente. La versione Astra Electric ora offre un'autonomia fino a 454 chilometri (WLTP), un importante passo avanti che consente di percorrere circa 35 chilometri in più rispetto alla generazione precedente con una sola carica. Questo modello, da 115 kW (156 CV) e batteria da 58 kWh, garantisce anche ottime prestazioni: accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi e velocità massima limitata a 170 km/h.



L'innovazione principale introdotta è il sistema V2L (Vehicle to Load), che permette di alimentare dispositivi esterni come e-bike direttamente dall'auto, ideale per i viaggi o l'uso turistico. Inoltre, Astra Electric può essere ricaricata rapidamente: passando dal 20% all'80% in circa 32 minuti presso una stazione di ricarica rapida da 100 kW, grazie anche alla presenza a bordo di un caricatore bidirezionale trifase da 11 kW.



Anche la gamma ibrida si rinnova. La versione plug-in hybrid vede la propria autonomia elettrica aumentare: ora è possibile percorrere fino a 84 chilometri (WLTP) e, in ambito urbano secondo il ciclo EAER City, arrivare addirittura fino a 101 chilometri esclusivamente in modalità elettrica. La potenza combinata di 196 CV e la coppia fino a 360 Newton-metri assicurano prestazioni sportive, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi.



L'Astra Hybrid, invece, offre i vantaggi della guida elettrificata senza necessità di ricarica esterna. Il sistema combina un motore benzina da 136 CV con un piccolo motore elettrico da 21 CV, per una potenza di sistema di 145 CV. In città, è possibile viaggiare in modalità completamente elettrica per circa un chilometro e, secondo i test, fino al 50% del tempo trascorso nel traffico urbano avviene in modalità a zero emissioni locali. Il sistema ottimizzato gestisce l'interazione tra le due unità per garantire efficienza e dinamismo.



Per chi predilige soluzioni tradizionali, la motorizzazione diesel da 1.5 litri si conferma affidabile ed efficiente, con 130 CV, cambio automatico a otto marce e una coppia generosa da 300 Newton-metri.



L'impegno per la sostenibilità, la varietà di opzioni e le nuove tecnologie come il V2L rendono la Opel Astra una delle proposte più complete e aggiornate del segmento. La casa automobilistica tedesca punta così a soddisfare il più largo pubblico possibile, portando innovazione senza rinunciare a prestazioni, autonomia e praticità.