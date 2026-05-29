Lamborghini Urus SE Tettonero Capsule: debutto in Viola Pasifae al Motor Valley Fest

Automobili Lamborghini ha scelto la cornice prestigiosa del Motor Valley Fest di Modena per presentare al pubblico la sua ultima creazione: la nuova Urus SE Tettonero Capsule. Questa edizione limitata, limitata a soli 630 esemplari, rappresenta la massima espressione di personalizzazione del Super SUV ibrido plug-in della Casa di Sant'Agata Bolognese, grazie a una serie di livree esclusive sviluppate dal Centro Stile in collaborazione con il programma Ad Personam.

La Urus SE Tettonero Capsule si distingue in particolare per la sofisticata colorazione Viola Pasifae, che fa il suo debutto proprio in occasione dell'ottava edizione del Motor Valley Fest. La manifestazione, in programma dal 28 al 31 maggio a Modena, è riconosciuta come uno degli appuntamenti di riferimento per il settore automotive, dedicato all'eccellenza del Made in Italy e all'innovazione automobilistica.

Espressione autentica di un brand 100% italiano con radici profonde nel territorio ma una community globale, Lamborghini conferma ancora una volta il proprio ruolo da protagonista in un ecosistema unico, dove competenze, cultura industriale e innovazione crescono insieme.



Durante la giornata inaugurale, Stephan Winkelmann, Chairman and CEO Automobili Lamborghini, ha partecipato alla Top Table dei brand della Motor Valley, sottolineando l'importanza dell'evento con parole chiare: "Il Motor Valley Fest è diventato negli anni un appuntamento cardine per fare il punto sullo stato dell'arte di questo ecosistema unico al mondo, in cui competenze, cultura industriale e innovazione coesistono e crescono grazie alle aziende che qui affondano le proprie radici. È fondamentale continuare a fare sistema per esprimere appieno il grande potenziale della Motor Valley, rafforzandone l'attrattività a livello internazionale, sia per i talenti delle nuove generazioni sia per le realtà industriali che desiderano investire nell'innovazione e nell'eccellenza italiana che Automobili Lamborghini, insieme agli altri brand, rappresenta con orgoglio nel mondo."

Il nuovo Super SUV ibrido plug-in eroga ben 800 CV, offrendo così non solo prestazioni di riferimento ma anche una particolare attenzione a tecnologia e sostenibilità. Diventa così il modello "Capsule" Lamborghini con la più ampia varietà di configurazioni mai proposta fino a oggi: sei combinazioni cromatiche da abbinare a contenuti esclusivi per l'abitacolo, pensate per esaltare il carattere unico della vettura e offrire ai clienti una personalizzazione mai vista.

La presenza di Lamborghini al Motor Valley Fest non si è limitata all'esposizione statica. I vertici aziendali hanno partecipato attivamente a diversi panel tematici di grande attualità. Il 28 maggio Giuliano Cassataro, Head of After-Sales, è intervenuto alla tavola rotonda "Heritage & Classic Car - The Timeless Value of Excellence", dedicata al valore e alla salvaguardia del patrimonio storico dell'automotive italiano. Il 29 maggio Ranieri Niccoli, Chief Manufacturing Officer, ha preso parte al fire-side chat "Smart Factory", con focus su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità nei processi produttivi. Nello stesso giorno Andrea Puggelli, Head of Brand Strategy and Customer Journey, ha portato l'esperienza Lamborghini sui temi della customer experience, della personalizzazione e della digitalizzazione.

L'attenzione della Casa bolognese verso il futuro della Motor Valley si è manifestata anche nei Talent Talk, incontri dedicati agli studenti e alle studentesse interessati a una carriera nell'automotive. Alberto Ferrarotto, Head of People Strategy, Learning and HR Systems, ed Elena Del Monte, Head of Body in White, Trims & Composite, hanno condiviso i loro percorsi professionali, le sfide quotidiane e la visione dell'innovazione che guida il lavoro in Lamborghini.

La partecipazione all'evento rafforza il legame tra Automobili Lamborghini, il territorio emiliano e il distretto Motor Valley. Ancora una volta il brand dimostra di saper valorizzare la propria identità italiana attraverso una visione globale fondata su innovazione, craftsmanship e persone, rendendo omaggio all'eccellenza del Made in Italy di fronte a una platea internazionale.