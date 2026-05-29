CUPRA Tavascan si rinnova: più tecnologia, comfort e una nuova versione accessibile

CUPRA Tavascan evolve con Virtual Cockpit, infotainment Android, nuova versione 190 CV e colore Midnight Black, offrendo ora ancora più autonomia e valore.

CUPRA continua a rafforzare la sua gamma di vetture elettriche con importanti aggiornamenti per il Tavascan, il suo apprezzato SUV coupé 100% elettrico. Il modello si presenta ora ancora più maturo, con un’esperienza di guida digitale e intuitiva, nuove funzioni pensate per la vita quotidiana e una versione d’ingresso più accessibile che amplia notevolmente il pubblico potenziale.

La Casa spagnola ha annunciato gli aggiornamenti da Verona il 28 maggio 2026, confermando l’impegno nel rendere i suoi veicoli elettrici sempre più tecnologici senza rinunciare al DNA sportivo e emozionale che caratterizza il brand.

Tra le novità più rilevanti spicca il nuovo Virtual Cockpit da 10,25 pollici, abbinato al sistema di infotainment di ultima generazione basato su Android Automotive OS. Questo aggiornamento permette un’interazione più fluida e immersiva, con accesso diretto allo store di app ottimizzate per la guida, tra cui musica, podcast, meteo e navigazione.

Grazie al Welcome Data Pack, tutti i modelli BEV CUPRA, Tavascan incluso, offrono 72 GB di traffico dati per 3 anni, consentendo di scaricare e utilizzare liberamente le applicazioni senza pensieri. Dopo il periodo iniziale sarà possibile attivare pacchetti aggiuntivi.

CUPRA ha introdotto diverse soluzioni pratiche per semplificare l’uso di tutti i giorni. Il volante multifunzione con pulsanti fisici garantisce un controllo immediato, mentre la Mobile Digital Key permette di sbloccare, avviare e condividere l’auto direttamente dallo smartphone.

Tra le funzioni più interessanti per gli amanti della guida efficiente c’è il One Pedal Driving, che gestisce accelerazione e decelerazione con un solo pedale grazie alla frenata rigenerativa. Non manca il Launch Control sulle versioni più performanti, per partenze fulminee in modalità CUPRA.

Completano il quadro il climatizzatore intelligente che si adatta automaticamente alle condizioni, il sistema di monitoraggio della distrazione del conducente e le prese USB-C da 45W anteriori e posteriori.

Una delle novità più significative è l’arrivo della nuova CUPRA Tavascan Endurance da 190 CV (140 kW) equipaggiata con batteria da 58 kWh. Questa variante promette un’autonomia fino a 441 km nel ciclo WLTP, con ricarica dal 10% all’80% in soli 26 minuti. La nuova versione è ordinabile a partire da €44.500 chiavi in mano, un prezzo particolarmente competitivo che rende il Tavascan più accessibile senza rinunciare al carattere sportivo del modello.

La gamma rimane completata dalle versioni già note: Endurance da 286 CV (210 kW) con batteria da 77 kWh, VZ da 340 CV (250 kW) con batteria da 77 kWh.

Dal punto di vista estetico, la CUPRA Tavascan si arricchisce della nuova tinta metallizzata Midnight Black, che esalta ulteriormente le linee scolpite e le proporzioni sportive tipiche del SUV coupé elettrico.

Con questi aggiornamenti, CUPRA rafforza la posizione del Tavascan come una delle proposte più interessanti nel segmento dei SUV coupé elettrici premium. Il connubio tra tecnologia Android, soluzioni pratiche come One Pedal e Digital Key, prestazioni coinvolgenti e un nuovo prezzo d’ingresso rende il modello ancora più appealing per chi cerca stile, innovazione e divertimento di guida.