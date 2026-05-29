Hyundai Motor Group accelera sull'innovazione per la mobilità elettrica del futuro

Il cuore pulsante dell'innovazione in casa Hyundai Motor Group si trova in Corea del Sud, al Namyang R&D Center, un ecosistema tecnologico all'avanguardia dove nascono soluzioni destinate a ridefinire la mobilità elettrica globale. Il centro, il più grande del gruppo, supervisiona l'intero ciclo di sviluppo: dal design alla validazione finale di vetture, veicoli commerciali e piattaforme di nuova generazione, con un impatto diretto sia sulla qualità sia sulla competitività internazionale dei prodotti.



L'attenzione verso l'efficienza si concentra su infrastrutture di test avanzate, simulazioni virtuali e un'integrazione profonda tra hardware, software e intelligenza artificiale. Tutto concepito per garantire elevati standard di comfort, dinamica di guida ed esperienza utente nei veicoli elettrici. L'innovazione spazia dall'aerodinamica ai sistemi acustici, dalle validazioni climatiche estreme alle tecnologie immersive, confermando la leadership di Hyundai in linea con la visione Progress for Humanity.



Il Namyang R&D Center è leader nello sviluppo delle piattaforme che hanno permesso a Hyundai di conquistare numerosi premi internazionali con modelli come IONIQ 5 e IONIQ 6. Le vetture create in questo centro hanno ottenuto 12 World Car Awards dal 2022 a oggi, confermando la centralità di ricerca e sviluppo nell'approccio dell'azienda.



Particolare rilievo assume il centro aerodinamico da 6.000 m², dotato di una potente galleria del vento da 3.400 CV, dove si sperimentano prototipi con soluzioni innovative che hanno raggiunto coefficienti record di resistenza all'aria. Sistemi attivi come ACC, ARS, ASB e ARD integrati su prototipi dimostrano concrete possibilità per veicoli più efficienti e autonomi nel prossimo futuro.



La qualità dell'esperienza Hyundai viene garantita anche grazie alle camere climatiche capaci di simulare condizioni da -30°C a 50°C, testando batterie, elettronica di potenza e sistemi di climatizzazione nelle situazioni reali più estreme. Questo permette di raggiungere l'obiettivo dichiarato dal gruppo: sviluppare soluzioni affidabili, evolute e realmente efficaci nella quotidianità.



Un altro pilastro in Hyundai riguarda la dinamica e la qualità della guida dei veicoli elettrici. Simulazioni fisiche e virtuali avanzate consentono la messa a punto precisa di pneumatici, sospensioni e assetto, offrendo così un equilibrio tra sicurezza e coinvolgimento.



L'esperienza acustica e il comfort a bordo sono perfezionati da laboratori che studiano il fenomeno delle vibrazioni e delle frequenze sonore tipiche delle auto elettriche. I laboratori acustici puntano a un raffinamento oltre l'insonorizzazione, con simulatori, camere anecoiche, tecnologie VR e ambienti immersivi, elevando il livello di silenziosità e relax per ogni viaggio.



In questi ambienti ultra tecnologici prende forma il futuro della mobilità secondo la visione Hyundai: veicoli elettrici sempre più intelligenti, sostenibili e connessi alle esigenze delle persone. Hyundai Motor Group, fondata nel 1967, oggi conta oltre 120.000 dipendenti, 10 stabilimenti nel mondo e il più grande impianto automotive globale a Ulsan. In Europa, con due fabbriche operative e una presenza diffusa nei principali mercati, il marchio vanta una crescita costante di valore e riconoscibilità, come confermato dalla classifica Best Global Brands 2025.



Hyundai è anche l'unico costruttore a offrire in Italia un'intera gamma "green" con cinque tipologie di alimentazione sostenibile - elettrica, ibrida, mild hybrid, plug-in hybrid e idrogeno - sostenuta da una rete di concessionarie su tutto il territorio nazionale e dalla garanzia 5 anni a chilometri illimitati.



Il percorso di innovazione di Hyundai Motor Group prosegue al Namyang R&D Center, dove ogni giorno ingegneri e ricercatori lavorano per superare i confini dell'efficienza, delle prestazioni e dell'esperienza di bordo. Il futuro della mobilità prende forma qui, in uno spazio dove tecnologia, sostenibilità e attenzione ai bisogni umani evolvono insieme.