Mercedes-Benz rinnova GLE, GLE Coupé e GLS: motori sei cilindri e tecnologie d'avanguardia

Nuove Mercedes-Benz GLE, GLE Coupé e GLS: ora ordinabili in Italia con motori sei cilindri, tecnologie avanzate e prezzi a partire da 89.714 euro.

Le nuove Mercedes-Benz GLE, GLE Coupé e GLS sono ora ordinabili in Italia, con prezzi che partono da 89.714 euro per la GLE SUV, da 98.015 euro per la GLE Coupé e da 115.323 euro per la nuova GLS. I modelli beneficiano di un importante aggiornamento che introduce la nuova generazione di motori a sei cilindri, più potenti ed efficienti, e una dotazione tecnologica ancora più evoluta.

Con il loro recente restyling, i SUV Mercedes-Benz si presentano più moderni ed esclusivi. La GLE mantiene la sua posizione di modello versatile e di grande successo, unendo il tipico "Welcome home." del marchio a un design rinnovato, tecnologie innovative e un comfort di livello superiore. Il costruttore tedesco celebra così 140 anni di innovazione, sottolineando il proprio spirito pionieristico e l'attenzione costante ai benefici per il cliente.

La nuova GLE è disponibile nelle varianti di equipaggiamento ADVANCED, ADVANCED PLUS e PREMIUM, pensate per rispondere alle esigenze di ogni automobilista. Numerosi componenti sono stati rivisti o riprogettati per garantire una maggiore modernità e una guida intuitiva, mantenendo alta la qualità costruttiva tipica della Casa di Stoccarda.

La GLE Coupé si distingue per il suo design dinamico e sportivo, accentuato da nuovi dettagli stilistici e da prestazioni di guida migliorate. Grazie alle tecnologie di bordo di ultima generazione, questo modello promette un'esperienza di guida più potente, espressiva e intuitiva che mai.

La GLS, definita la Classe S dei SUV, incarna l'esclusività e il comfort ai massimi livelli. Un'innovazione chiave introdotta è il controllo dell'ammortizzazione basato su cloud: i sistemi AIRMATIC ed E-ACTIVE BODY CONTROL permettono infatti al veicolo di adattare lo smorzamento in modo predittivo poco prima di affrontare dossi o tratti impegnativi, garantendo una marcia ancora più confortevole, soprattutto per i passeggeri dei sedili posteriori.

Con queste evoluzioni, Mercedes-Benz rafforza la propria offerta nel segmento premium dei SUV, confermando il valore dell'innovazione e della cura per il cliente.