Hyundai IONIQ 9: il SUV elettrico che ridefinisce il comfort

Abbiamo guidato la Hyundai IONIQ 9: SUV elettrico mastodontico, design Aerosthetic, interni di lusso a 6-7 posti e comfort da berlina premium.

Fin dalla sua presentazione, IONIQ 9 ha catalizzato l’attenzione del pubblico erigendosi a manifesto della visione elettrica di Hyundai e simbolo della sua ambizione nel ridefinire i confini della mobilità a zero emissioni. IONIQ 9 si conferma emblema di innovazione e progresso tecnologico, consolidando ulteriormente la posizione di Hyundai tra i leader globali dell’elettrificazione. Noi l'abbiamo provata.

Dal punto di vista estetico, il suo impatto visivo è immediato. La filosofia di design “Aerosthetic” si manifesta pienamente nelle linee scolpite e nella silhouette elegante con tetto spiovente. Il coefficiente di resistenza aerodinamica Cx di 0,259 (nella versione con specchietti digitali) è un risultato eccezionale per un SUV di queste dimensioni, ottenuto grazie a deflettori anteriori attivi a doppio movimento, sottoscocca carenato e numerosi altri accorgimenti. I Parametric Pixel illuminati, i gruppi ottici LED intelligenti e la coda ispirata al mondo nautico conferiscono un carattere unico e riconoscibile. Le maniglie illuminate e i parafanghi muscolosi aggiungono personalità. È un’auto che attira sguardi, senza risultare eccessiva.

Aprire le porte è come entrare in un ambiente completamente nuovo. L’abitacolo è luminoso grazie al tetto panoramico e caratterizzato da linee ellittiche morbide e materiali di altissima qualità. Particolarmente ingegnosa è la console centrale scorrevole Universal Island 2.0, che può muoversi in avanti e indietro offrendo flessibilità incredibile. Ho apprezzato lo sterilizzatore UV-C integrato per igienizzare chiavi e smartphone, un dettaglio che denota grande attenzione alla vita quotidiana.

Il nuovo AI Assistant con intelligenza artificiale è reattivo e utile, mentre il sistema Features on Demand permette di aggiungere funzioni nel tempo attraverso il Bluelink Store. L’infotainment con due schermi curvi da 12,3 pollici è chiaro e veloce, e l’impianto BOSE a 14 altoparlanti (optional) offre un’esperienza audio di altissimo livello.

La capacità di carico è impressionante: 338 litri con tutti i sedili in uso, 908 litri abbattendo la terza fila e oltre 2.400 litri con seconda e terza fila abbattute. A cui si aggiungono 88 litri nel frunk delle versioni RWD (52 litri nelle AWD).

Avviando la IONIQ 9, il volante con pixel integrati e il cambio shift-by-wire con feedback aptico danno subito la sensazione di essere a bordo di un’auto tecnologicamente avanzata. Il sistema di sospensioni (MacPherson anteriore e multilink posteriore) con ammortizzatori autolivellanti e boccole idrauliche assorbe con grande efficacia buche e asperità, garantendo un comfort da berlina di lusso. I sistemi Dynamic Torque Vectoring, Lateral Wind Stability Control e la modalità Auto Terrain basata su intelligenza artificiale aiutano a gestire ogni situazione con sicurezza.

L'offerta si apre con la configurazione d'accesso a trazione posteriore, spinta da un singolo motore da 218 CV, per poi salire alla variante a trazione integrale da 307 CV, dove i due motori elettrici sono ripartiti equamente tra l'asse anteriore e quello posteriore. Il modello analizzato in questo test è però la declinazione Performance AWD, il vertice della gamma, che sfrutta la doppia motorizzazione per erogare una potenza complessiva di ben 428 CV. Si tratta di un SUV dalle dimensioni e dal peso importanti che, pur beneficiando di uno studio aerodinamico decisamente accurato, impone una richiesta di energia non indifferente durante la marcia. Il generoso pacco batterie da 110 kWh, infatti, garantisce un'autonomia complessiva di poco più di 350 km. Questa però, trova un buon alleato nella velocità di ricarica. Grazie all'architettura a 800 Volt, la Ioniq 9 accetta picchi di potenza fino a 350 kW: in condizioni ottimali, bastano poco più di 20 minuti per passare dal 10 all'80%.

Ioniq 9 parte da 67.000 € e arriva a 85.700 € in versione Calligraphy Performance AWD come in prova.

Sebbene si tratti di un modello destinato a una cerchia ristretta di acquirenti alle nostre latitudini, questo SUV rappresenta un manifesto tecnologico di altissimo livello. Il suo vero punto di forza risiede nei sofisticati sistemi di bordo e, soprattutto, nell'ennesimo salto evolutivo dell'architettura elettrica E-GMP, che su questa vettura raggiunge la sua massima e più matura espressione.























