Honda presenta le nuove CRF450R e CRF250R 2027: evoluzione per il fuoristrada

Honda rinnova le sue regine del motocross: le CRF450R e CRF250R arrivano nella versione 2027 con aggiornamenti tecnici e prestazionali mirati.

Honda rinnova la sua apprezzatissima gamma CRF per il model year 2027 con aggiornamenti significativi che elevano ulteriormente le prestazioni delle moto da motocross. La casa dell’Ala Dorata introduce una nuova denominazione di vertice con la CRF450 HRC-WE, affianca alla già nota CRF450R, mentre CRF250R e CRF250 HRC-WE ricevono grafiche aggiornate per un family feeling ancora più marcato con la sorella maggiore.

La vera star del rinnovamento è senza dubbio la CRF450R 2027, una moto praticamente nuova che segue la formula vincente di più potenza e meno peso. Basata sui punti di forza del modello precedente, la nuova generazione adotta un motore completamente riprogettato e un telaio più leggero, abbinati a sospensioni totalmente riviste. I numeri parlano chiaro: +10% di potenza e +4% di coppia, con un’accelerazione più pronta, una risposta più immediata e una maneggevolezza sensibilmente migliorata.

Il cuore pulsante della CRF450R 2027 è un’unità più compatta, efficiente e capace di girare più in alto. Grazie a un alesaggio maggiore, un pistone con cielo rivisto e un nuovo albero motore con corsa più corta, il rapporto di compressione aumenta, regalando maggiore punch. Le valvole di aspirazione in titanio di dimensioni maggiorate e le nuove valvole di scarico, sempre in titanio, unite alla distribuzione UNICAM rivista, ottimizzano il flusso dei gas e permettono al motore di respirare meglio, erogando una potenza più costante e sfruttabile su tutto l’arco di utilizzo.

La trazione in uscita di curva beneficia di una trasmissione più compatta con rapporti rivisti, che offre maggiore spinta alla ruota posteriore su un range di velocità più ampio. Novità assoluta a livello mondiale è il sistema Back Torque Limiter (BTL) sulla frizione, attivato da uno smorzatore in gomma, che garantisce un controllo del pattinamento in scalata più raffinato, direttamente derivato dall’esperienza HRC nel Mondiale MXGP.

Honda ha prestato grande attenzione anche al controllo e alla guidabilità. L’HRC Launch Control e l’HSTC (Honda Selectable Torque Control) sono stati aggiornati con mappe derivate dalle moto ufficiali, mentre l’EMSB (Engine Mode Select Button) permette al pilota di variare istantaneamente il carattere del motore.

Il telaio, nuovo per il 70%, è più rigido senza penalizzare il peso grazie a sezioni ottimizzate e nuovi processi produttivi. Lavora in perfetta armonia con un forcellone in alluminio più leggero, che migliora anche l’accessibilità al filtro aria per le operazioni di manutenzione. Il risultato è una moto più stabile, intuitiva e precisa anche nelle condizioni più impegnative.

Le sovrastrutture completamente ridisegnate favoriscono spostamenti naturali del corpo lungo la moto. I convogliatori e i fianchetti nuovi, insieme alle fiancatine laterali simmetriche, aumentano il grip del pilota specialmente quando carica la moto sul posteriore in accelerazione.

Al vertice dell’offerta Honda si posiziona la CRF450R HRC-WE 2027 in tiratura limitata. Questa “Works Edition” monta componenti speciali derivati dal reparto corse: condotti di aspirazione e scarico rifiniti manualmente, scarico Yoshimura, filtro Twinair e sospensioni dedicate. Un pacchetto che incrementa ulteriormente le prestazioni e rende questa moto estremamente esclusiva per i piloti più esigenti.

La CRF250R 2027 non viene rivoluzionata meccanicamente ma adotta le stesse grafiche della 450, rafforzando il family feeling della gamma. Anche la versione speciale cambia nome e diventa CRF250R HRC-WE, mantenendo il suo posizionamento come opzione premium nella cilindrata 250.

Tutti i modelli CRF 2027 vestono la colorazione Extreme Red arricchita da grafiche inedite ispirate alle moto ufficiali HRC del Mondiale, con maggiore presenza del blu e il grande logo Honda sui fianchi. Un look coerente che unisce l’intera attività racing Honda, sia off-road che su strada.

Con questi aggiornamenti, Honda consolida la sua leadership nel mondo del motocross, offrendo ai piloti amatoriali e professionisti una gamma ancora più performante, leggera e pronta a dominare ogni tracciato. La CRF450R 2027 si candida seriamente a diventare il nuovo riferimento della categoria.