Ligier rivoluziona la gamma Myli: più stile, più spazio e nuovi prezzi competitivi

Con l’inizio del 2026 Ligier apre un nuovo capitolo nella mobilità urbana, annunciando un’importante evoluzione della Ligier Myli, il quadriciclo che ha già conquistato un pubblico trasversale per design, tecnologia e praticità. Il marchio francese sceglie di sdoppiare la gamma introducendo due identità ben definite, pensate per rispondere in modo mirato alle diverse esigenze di stile e funzionalità della mobilità moderna.

La nuova strategia prende forma attraverso Myli LAB e Myli MAX, due interpretazioni complementari della city car compatta secondo Ligier. Da un lato, Myli LAB è l’espressione più creativa e personale della gamma. Questa versione punta con decisione su stile, carattere e personalizzazione, adottando un look “total black” forte e riconoscibile. Il vero valore aggiunto è rappresentato da Ligier Studio, il nuovo servizio di personalizzazione on-demand che consente di rendere ogni veicolo unico, trasformando Myli in un oggetto di design pensato su misura per il cliente.

Dall’altro lato, Myli MAX si rivolge a chi cerca la massima concretezza nell’uso quotidiano. È la scelta pragmatica, progettata per offrire versatilità e spazio senza compromessi. Grazie all’innovativo sistema FLEX-IT, con sedile passeggero abbattibile, Myli MAX raggiunge un volume di carico fino a 1,2 m³, un valore di riferimento nel segmento dei quadricicli. Una soluzione ideale per professionisti, piccoli trasporti urbani o per chi necessita di maggiore capacità senza rinunciare a dimensioni compatte.

Un elemento chiave dell’evoluzione Myli è rappresentato dal nuovo listino estremamente competitivo, che rende l’accesso alla gamma ancora più interessante. Ligier propone sia motorizzazioni elettriche, disponibili anche in versione L7e con velocità massima di 75 km/h, sia l’affidabile Diesel REVO D+, offrendo così una risposta concreta a diverse esigenze di utilizzo e percorrenza.

L’arrivo delle nuove Ligier Myli LAB e Myli MAX nelle concessionarie italiane è confermato per febbraio 2026, con prezzi a partire da 11.249 euro, un posizionamento che rafforza ulteriormente la competitività del marchio nel mercato dei quadricicli leggeri e pesanti.

Con questa doppia anima, Ligier dimostra di saper interpretare al meglio le trasformazioni della mobilità urbana, coniugando design, personalizzazione, funzionalità e accessibilità, e rilancia la Myli come una delle proposte più complete e interessanti del segmento per il 2026.

