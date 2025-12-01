Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

“80 Buon Compleanno Ivan – Live in Teramo”: un disco celebra l’eredità di Ivan Graziani

Published

Il prossimo 12 dicembre uscirà in digitale, doppio CD e doppio vinile l’album “80 BUON COMPLEANNO IVAN – LIVE IN TERAMO” (Officine Pan Idler Tommy, distribuito da Sony Music Italy), il progetto che celebra gli ottant’anni di Ivan Graziani e l’amore della sua città natale, Teramo, per uno degli artisti più liberi e visionari della canzone d’autore italiana.

Il disco nasce dalla registrazione del concerto tenutosi il 29 agosto 2025 in Piazza Martiri della Libertà a Teramo, durante il tour “OTTANTA. Buon Compleanno Ivan”, prodotto da IMARTS e fuso per l’occasione con il Premio Pigro. Quella serata ha unito pubblico e artisti in un grande abbraccio collettivo, tra memoria e futuro, catturando l’energia e l’emozione di una festa che, più che ricordare, ha rinnovato la forza vitale delle canzoni di Ivan.

La direzione artistica del progetto è di Filippo Graziani e Marco Battistini. Sul palco, accanto a Filippo, si è esibita la sua band composta da Tommy Graziani alla batteria, Francesco Cardelli al basso, Riccardo Cardelli come polistrumentista, Massimo Marches alle chitarre, Stefano Zambardino alle tastiere, Marco Gentile al violino e Marco Pretolani al sax.

Numerosi gli artisti che hanno voluto rendere omaggio al repertorio di Ivan Graziani: Lucio Corsi, Ditonellapiaga, Frankie hi-nrg mc, Eugenio Finardi, Mario Biondi e Michele Pecora hanno reinterpretato alcuni dei brani più amati, ciascuno con una prospettiva personale e un’intensità autentica. Nei brani “Solo Arte” e “Prudenza Mai” sono presenti anche Carlo Simonari, Bip Gismondi e Pasquale Venditto, membri della storica band che accompagnò Ivan durante il tour di *Cicli e Tricicli*, regalando due momenti di particolare forza emotiva.

Gli arrangiamenti, curati da Filippo Graziani, rappresentano il filo conduttore del progetto: moderni ma profondamente rispettosi dell’anima originaria dei brani, nascono da una ricerca che Filippo porta avanti da oltre dieci anni con dedizione e amore per l’eredità paterna. L’obiettivo è quello di creare un dialogo tra passato e presente, offrendo nuova vita a canzoni che ancora oggi parlano con potenza e sincerità.

Nel disco, la voce di Filippo si intreccia con quelle degli ospiti in brani come *“Firenze (Canzone triste)”* insieme a Mario Biondi, *“Il prete di Anghiari”* con Eugenio Finardi, e *“Scappo di casa”* con Lucio Corsi. Ogni performance diventa così un atto d’amore e riconoscenza verso un artista che ha saputo incarnare libertà creativa e umanità.

A raccontare il significato profondo del progetto è lo stesso Filippo Graziani: «Teramo è la città di mio padre e portare qui questo progetto è stata un’emozione enorme. La fusione tra il tour per i suoi 80 anni e il Premio Pigro ha creato una tempesta perfetta che non poteva non essere impressa da qualche parte. Questo disco è il ricordo vivo di quella serata stupenda in cui tanti amici hanno voluto rendere omaggio alla storia e alle canzoni di papà, da artisti che appartengono alla sua stessa generazione a nuove voci che ne raccolgono l’eredità, ognuno con il proprio sguardo e la propria sensibilità. L’affetto che ancora circonda mio padre è la prova di quanto la sua musica resti viva: con queste canzoni oggi papà è più presente che mai».

La pubblicazione sarà accompagnata da un libretto fotografico che racconterà la magia di quella notte teramana, tra musica e ricordi. Con *“80 Buon Compleanno Ivan – Live in Teramo”*, il figlio Filippo rinnova la promessa di custodire e tramandare l’opera di Ivan Graziani, celebrando la sua storia e la sua eterna attualità con la stessa passione che ha sempre guidato la sua musica.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Spettacolo

“80 Buon Compleanno Ivan – Live in Teramo”: un disco celebra l’eredità di Ivan Graziani

Spettacolo

Nayt debutta al Festival di Sanremo 2026

Tecnologia

LG porta in Italia il nuovo proiettore CineBeam S: il cinema 4K entra in casa

Spettacolo

Mannarino annuncia il ritorno live nel 2026: nuove date nei principali festival italiani

Motori

Alfa Romeo celebra il Quadrifoglio con le nuove Giulia e Stelvio “Collezione”

Spettacolo

Annalisa infiamma i palasport con “Ma noi siamo fuoco – Capitolo I”: domani il debutto al PalaSele

Motori

Nuova Mazda CX-5: Google integrato e architettura elettronica evoluta per l’abitacolo del futuro

Spettacolo

Tommaso Paradiso debutta in gara al Festival di Sanremo

Motori

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross finalista del Car of the Year 2026 e protagonista a Milano

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Spettacolo

Milva: online il video di “Amore vista pioggia”

Spettacolo

Bong Joon Ho torna alla fantascienza con “Mickey 17”: prima TV su Sky Cinema

Spettacolo

ELETTRA LAMBORGHINI in gara alla 76ª edizione del festival di Sanremo

Motori

CUPRA celebra i creator e presenta in anteprima la Raval ai TikTok Awards 2025

Motori

Audi F1 Project: Visit Qatar partner principale del futuro team Audi F1

Spettacolo

LEO GASSMANN in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo

Spettacolo

PAKY: annuncia il suo nuovo e attesissimo album “GLORIA”: fuori ovunque venerdì 12 dicembre

Motori

ACI a Job&Orienta 2024: educazione e sicurezza stradale al centro della formazione dei giovani

Spettacolo

FEDEZ & MASINI insieme al 76° Festival di Sanremo

Spettacolo

Malika Ayane torna in gara a Sanremo 2026: una nuova avventura
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Nayt debutta al Festival di Sanremo 2026

Per la prima volta nella sua carriera, Nayt sarà in gara al Festival di Sanremo, giunto alla 76ª edizione. Un debutto atteso per uno...

13 ore ago

Spettacolo

Mannarino annuncia il ritorno live nel 2026: nuove date nei principali festival italiani

Dopo il successo del suo primo tour internazionale, che lo scorso maggio ha incantato il pubblico europeo, Mannarino si prepara a tornare ad abbracciare...

14 ore ago

Spettacolo

Annalisa infiamma i palasport con “Ma noi siamo fuoco – Capitolo I”: domani il debutto al PalaSele

Continua la corsa di Annalisa, protagonista assoluta della scena pop italiana. Dopo aver conquistato oltre 250 mila spettatori nel 2024 e una serie di...

15 ore ago

Spettacolo

Tommaso Paradiso debutta in gara al Festival di Sanremo

Tommaso Paradiso è pronto a salire per la prima volta sul palco dell’Ariston come concorrente in gara al prossimo Festival di Sanremo. La notizia...

17 ore ago