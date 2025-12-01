“80 Buon Compleanno Ivan – Live in Teramo”: un disco celebra l’eredità di Ivan Graziani

Il prossimo 12 dicembre uscirà in digitale, doppio CD e doppio vinile l’album “80 BUON COMPLEANNO IVAN – LIVE IN TERAMO” (Officine Pan Idler Tommy, distribuito da Sony Music Italy), il progetto che celebra gli ottant’anni di Ivan Graziani e l’amore della sua città natale, Teramo, per uno degli artisti più liberi e visionari della canzone d’autore italiana.

Il disco nasce dalla registrazione del concerto tenutosi il 29 agosto 2025 in Piazza Martiri della Libertà a Teramo, durante il tour “OTTANTA. Buon Compleanno Ivan”, prodotto da IMARTS e fuso per l’occasione con il Premio Pigro. Quella serata ha unito pubblico e artisti in un grande abbraccio collettivo, tra memoria e futuro, catturando l’energia e l’emozione di una festa che, più che ricordare, ha rinnovato la forza vitale delle canzoni di Ivan.

La direzione artistica del progetto è di Filippo Graziani e Marco Battistini. Sul palco, accanto a Filippo, si è esibita la sua band composta da Tommy Graziani alla batteria, Francesco Cardelli al basso, Riccardo Cardelli come polistrumentista, Massimo Marches alle chitarre, Stefano Zambardino alle tastiere, Marco Gentile al violino e Marco Pretolani al sax.

Numerosi gli artisti che hanno voluto rendere omaggio al repertorio di Ivan Graziani: Lucio Corsi, Ditonellapiaga, Frankie hi-nrg mc, Eugenio Finardi, Mario Biondi e Michele Pecora hanno reinterpretato alcuni dei brani più amati, ciascuno con una prospettiva personale e un’intensità autentica. Nei brani “Solo Arte” e “Prudenza Mai” sono presenti anche Carlo Simonari, Bip Gismondi e Pasquale Venditto, membri della storica band che accompagnò Ivan durante il tour di *Cicli e Tricicli*, regalando due momenti di particolare forza emotiva.

Gli arrangiamenti, curati da Filippo Graziani, rappresentano il filo conduttore del progetto: moderni ma profondamente rispettosi dell’anima originaria dei brani, nascono da una ricerca che Filippo porta avanti da oltre dieci anni con dedizione e amore per l’eredità paterna. L’obiettivo è quello di creare un dialogo tra passato e presente, offrendo nuova vita a canzoni che ancora oggi parlano con potenza e sincerità.

Nel disco, la voce di Filippo si intreccia con quelle degli ospiti in brani come *“Firenze (Canzone triste)”* insieme a Mario Biondi, *“Il prete di Anghiari”* con Eugenio Finardi, e *“Scappo di casa”* con Lucio Corsi. Ogni performance diventa così un atto d’amore e riconoscenza verso un artista che ha saputo incarnare libertà creativa e umanità.

A raccontare il significato profondo del progetto è lo stesso Filippo Graziani: «Teramo è la città di mio padre e portare qui questo progetto è stata un’emozione enorme. La fusione tra il tour per i suoi 80 anni e il Premio Pigro ha creato una tempesta perfetta che non poteva non essere impressa da qualche parte. Questo disco è il ricordo vivo di quella serata stupenda in cui tanti amici hanno voluto rendere omaggio alla storia e alle canzoni di papà, da artisti che appartengono alla sua stessa generazione a nuove voci che ne raccolgono l’eredità, ognuno con il proprio sguardo e la propria sensibilità. L’affetto che ancora circonda mio padre è la prova di quanto la sua musica resti viva: con queste canzoni oggi papà è più presente che mai».

La pubblicazione sarà accompagnata da un libretto fotografico che racconterà la magia di quella notte teramana, tra musica e ricordi. Con *“80 Buon Compleanno Ivan – Live in Teramo”*, il figlio Filippo rinnova la promessa di custodire e tramandare l’opera di Ivan Graziani, celebrando la sua storia e la sua eterna attualità con la stessa passione che ha sempre guidato la sua musica.