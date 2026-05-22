LDA e AKA 7EVEN annunciano le date del loro Ultimo Ballo Tour nei club italiani

LDA e AKA 7EVEN tornano sul palco insieme con l'Ultimo Ballo Tour, una serie di concerti live indoor che toccheranno tre grandi città italiane a novembre 2026. Dopo il successo di Poesie Clandestine - certificato ORO - e il recente singolo Santa, i due artisti porteranno la loro energia nei club più iconici: il 20 novembre a Napoli presso la Casa della Musica, il 23 novembre a Milano ai Magazzini Generali e il 24 novembre a Roma all'Atlantico. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 di lunedì 25 maggio.

Durante il tour, LDA e AKA 7EVEN alterneranno i loro successi più amati ai brani del loro primo album in collaborazione, Poesie Clandestine. Il nuovo live promette uno spettacolo ricco di emozioni, ritmi coinvolgenti e una sintonia artistica che li caratterizza fin dagli esordi. Protagonista delle serate sarà anche Santa, il singolo attualmente in rotazione radiofonica, che unisce sonorità latine a una narrazione intima e malinconica. Un caffè sulle labbra, un mozzicone di sigaretta nel posacenere: sono istantanee di una relazione finita che ancora vive nei dettagli.

Il brano Santa è frutto della collaborazione tra Luca D'Alessio (LDA), Luca Marzano (AKA 7EVEN), Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino, seguendo la scia del loro album condiviso, testimone di una lunga amicizia consolidata anche dalla partecipazione alla 76a edizione del Festival di Sanremo.

Poesie Clandestine è composto da dieci tracce e nasce dalla profonda connessione personale e artistica dei due cantautori. L'album affronta il tema dell'amore combinando influenze della musica napoletana, del cantautorato italiano e nuove sfumature moderne, mantenendo sempre un tono autentico e leggero.

LDA, classe 2003, debutta nella scena musicale italiana a 13 anni e in pochi anni conquista il pubblico con hit come Quello che fa male (PLATINO), Bandana (ORO) e Se poi domani (ORO). Dopo esperienze di successo nella scuola di Amici di Maria De Filippi e la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2023, LDA si è distinto per la sua crescita artistica e la capacità di spaziare tra diversi generi musicali. Nel 2026 torna a Sanremo con AKA 7EVEN con Poesie Clandestine, anticipando l'uscita dell'album omonimo fissata per il 6 marzo.

AKA 7EVEN, nome d'arte di Luca Marzano (classe 2000), si afferma grazie ad Amici di Maria De Filippi nel 2020, lanciando successi come Mi manchi (DOPPIO PLATINO), Loca (TRIPLO PLATINO) e tanti altri. Con oltre 300 milioni di stream, è oggi una delle voci più interessanti dell'urban-pop italiano e ha già calcato il palco di Sanremo nel 2022. Il 2026 segna il ritorno con il sodalizio insieme a LDA e il nuovo progetto discografico comune.