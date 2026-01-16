ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Il celebre franchise aeronautico di Bandai Namco continua a volare alto. ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN ha raggiunto un importante traguardo, totalizzando oltre 7 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Con questo risultato, le vendite complessive della serie ACE COMBAT toccano quota 21 milioni di unità globali, confermando ancora una volta il legame forte tra il brand e la sua affezionata community di appassionati.

Per celebrare questo successo, Bandai Namco ha reso disponibili wallpaper celebrativi ispirati al titolo, un omaggio ai fan che da oltre venticinque anni accompagnano la saga tra cieli fotorealistici e battaglie mozzafiato.

Parallelamente ai festeggiamenti, l’editore giapponese ha annunciato un’iniziativa dedicata agli amanti della musica videoludica: le colonne sonore di ACE COMBAT X e ACE COMBAT X2 sono ora disponibili sulle principali piattaforme di streaming musicale. Si tratta di un ampliamento del catalogo audio ufficiale della serie, un’opportunità per riscoprire i brani che hanno contribuito a costruire l’atmosfera unica del franchise.

Ma le novità non finiscono qui. ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE, il prossimo capitolo della storica saga, è stato ufficialmente annunciato e arriverà nel 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Nel trailer di annuncio, già disponibile online, si intravedono le nuove tecnologie grafiche e la potenza dei cieli di nuova generazione, promettendo un’esperienza più immersiva che mai.

Dalle origini su console degli anni Novanta fino all’attuale settimo capitolo, ACE COMBAT ha saputo evolversi restando fedele alla sua identità: un equilibrio perfetto tra simulazione e spettacolarità, tra trama cinematografica e precisione tecnica. La strada verso il futuro del franchise è tracciata, e con l’arrivo del nuovo episodio la saga si prepara a spiccare un nuovo, ambizioso volo.