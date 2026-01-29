Connect with us

Acerbis Ramsey Vented Long: la nuova giacca adventure per l’estate che evolve un grande successo

Dall’esperienza di uno dei modelli più apprezzati del brand nasce la nuova Acerbis Ramsey Vented Long, evoluzione naturale della best seller Ramsey Vented. Pensata per chi vive la moto come una vera compagna di viaggio, questa nuova giacca da moto touring adotta un taglio più lungo e un carattere marcatamente adventure, ideale per affrontare estate e mezze stagioni con il perfetto equilibrio tra freschezza, protezione e versatilità. Disponibile sia in versione uomo sia Lady, la Ramsey Vented Long è progettata per accompagnare ogni tipo di percorso, dall’uso urbano alle lunghe percorrenze, fino alle avventure fuori dall’asfalto.

La struttura è realizzata in poliestere 450D con ampi pannelli in rete rinforzata che garantiscono un flusso d’aria costante anche nelle giornate più calde, senza rinunciare alla robustezza richiesta dal mondo touring e adventure. La ventilazione diffusa permette di mantenere il corpo fresco durante la guida, rendendo la giacca particolarmente adatta ai viaggi estivi e ai climi variabili.

Il comfort è uno dei punti di forza della nuova Acerbis Ramsey Vented Long. Il collo interno in micropile, la fodera in rete e le numerose regolazioni su vita, braccia, polsi e fianchi consentono una vestibilità personalizzata, stabile anche dopo molte ore in sella. Una caratteristica che rende questa giacca una scelta concreta per chi percorre tanti chilometri e cerca un capo che rimanga comodo in ogni situazione.

Dal punto di vista della sicurezza, la giacca è certificata Classe AA secondo la normativa EN 17092-3:2020. Integra di serie protezioni su spalle e gomiti e offre la possibilità di inserire un paraschiena livello 2 Safe Tech o D3O®, acquistabile separatamente. Questo consente di aumentare ulteriormente il livello di protezione senza compromettere la libertà di movimento.

La Ramsey Vented Long è pensata anche per affrontare i cambi improvvisi del meteo. È infatti compatibile con una membrana impermeabile e traspirante 5K/5K, disponibile come optional, che si inserisce facilmente sotto la giacca trasformandola in un capo adatto anche alla pioggia e alle temperature più fresche. Una soluzione pratica per chi non vuole fermarsi davanti alle variabili climatiche.

Non manca l’attenzione alla visibilità. Il logo Acerbis e gli inserti riflettenti posizionati su fronte, lati e schiena migliorano la sicurezza in condizioni di scarsa luminosità, aumentando la percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada. Le quattro tasche, due interne e due esterne, permettono invece di avere sempre con sé documenti e oggetti essenziali durante ogni spostamento.

La nuova giacca Acerbis è proposta in diverse colorazioni: per l’uomo sono disponibili nero, nero/giallo, grigio/grigio scuro e verde/arancio, mentre la versione Lady è proposta in nero e grigio/grigio scuro. Le taglie vanno dalla S alla XXXL per l’uomo e dalla XS alla XXL per la donna, garantendo un’ampia copertura di vestibilità.

Con la Acerbis Ramsey Vented Long, il marchio italiano amplia la propria offerta touring primavera/estate con un capo che unisce leggerezza, protezione e spirito adventure. Una giacca da moto pensata per accompagnare ogni viaggio, dalla quotidianità cittadina ai grandi orizzonti, offrendo sempre comfort, sicurezza e stile.

La nuova Acerbis Ramsey Vented Long è proposta a un prezzo al pubblico di 159,95 euro, posizionandosi come una soluzione completa e competitiva per chi cerca una giacca estiva adventure affidabile e versatile.

