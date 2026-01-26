Connect with us

Achille Lauro conquista Milano e firma un 2026 da record: quattro sold out nella stessa città

Published

Achille Lauro continua la sua ascesa nella musica dal vivo e segna un nuovo traguardo nella sua carriera. Il 2026 si preannuncia come un anno da record per l’artista, capace di conquistare Milano con quattro date completamente sold out. Dopo aver registrato il tutto esaurito per i tre concerti del 16, 17 e 23 marzo all’Unipol Forum, è arrivata la conferma del sold out anche per la data evento “Comuni Immortali” allo Stadio San Siro del 15 giugno.

Quattro sold out nello stesso anno nella capitale lombarda sono un risultato eccezionale, che consacra Achille Lauro come uno dei protagonisti assoluti della musica live italiana. Ma il successo non si limita a Milano: anche lo Stadio Olimpico di Roma, dove l’artista si esibirà il 10 giugno, è da tempo esaurito, mentre è stata recentemente annunciata una nuova data al Romeo Neri di Rimini il 7 giugno, con biglietti già disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Il trionfo negli stadi si affianca a quello nei palazzetti, dove la tournée di marzo 2026 è già interamente sold out. Da Eboli a Firenze, passando per Roma, Bari, Padova, Torino, Bologna e Milano, ogni tappa ha fatto registrare il tutto esaurito, confermando l’enorme seguito del cantautore e performer, capace di riempire i principali poli della musica dal vivo nazionale.

A questo successo live si aggiunge quello discografico: nel 2025 la musica di Achille Lauro ha dominato le classifiche radiofoniche e di streaming. Tra i brani più amati si distinguono “Amore Disperato”, certificato Platino, l’album “Comuni Mortali”, anch’esso Platino, “Amor” (Platino) e “Incoscienti giovani” (Doppio Platino), brano presentato a Sanremo 2025, oltre al singolo più recente “Senza una stupida storia”. Una serie di hit che testimonia la capacità dell’artista di rinnovarsi continuamente e di parlare a un pubblico sempre più vasto.

Il tour “Comuni Immortali 2026” rappresenta dunque la consacrazione definitiva di Achille Lauro nel panorama musicale italiano. Le sue performance, curate fin nei minimi dettagli tra estetica, musica e narrazione, si sono imposte come veri e propri eventi multidisciplinari, capaci di fondere musica, arte e spettacolo.

Le produzioni del tour nei palazzetti e negli stadi sono firmate da Friends & Partners, mentre RTL 102.5 è il media partner ufficiale dei palazzetti e degli stadi “Comuni Immortali”. Frecciarossa è il treno ufficiale del tour, consolidando ancora di più il legame tra musica, territorio e mobilità sostenibile.

Il 2026 di Achille Lauro, con le sue date già sold out e un tour che tocca le più grandi città d’Italia, si annuncia come uno degli eventi musicali dell’anno. Un traguardo che conferma il carisma e la forza espressiva di un artista ormai simbolo della scena pop contemporanea.

