ACI celebra i Campioni dell’Automobilismo 2025: una serata dedicata all’eccellenza del motorsport italiano

All’Auditorium Conciliazione, a pochi passi dalla Basilica di San Pietro, si è svolta la cerimonia di premiazione dei “Campioni dell’Automobilismo 2025”, un evento che ha celebrato i protagonisti della stagione sportiva appena conclusa tra successi nazionali e internazionali. L’iniziativa, organizzata dall’Automobile Club d’Italia e da ACI Sport, ha raccolto e premiato circa 400 tra piloti, navigatori, team e figure di spicco del panorama automobilistico tricolore.

Presentata da Roberta Floris e Matteo Bellamoli, la serata ha ripercorso i risultati raggiunti nelle principali discipline sportive: Velocità in Circuito, Rally, Auto Storiche, Regolarità, Slalom, Formula Challenge, Karting, Off Road, E-Sport ed Energie Alternative. Non sono mancati i riconoscimenti speciali alle realtà italiane che hanno rappresentato il tricolore nel mondo, come la Ferrari, premiata per i trionfi nel FIA World Endurance Championship.

A ricevere i riconoscimenti per la Casa di Maranello sono stati Antonello Coletta per il titolo costruttori del FIA Hypercar World Endurance Manufacturers’ Championship, Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi per la vittoria mondiale piloti Hypercar, e Antonio Fuoco per il successo nella FIA GT World Cup.

Sul palco, accanto ai protagonisti sportivi, le principali figure istituzionali dell’ACI, tra cui il Presidente Avv. Geronimo La Russa, il Commissario Straordinario Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette e il Sub Commissario e Presidente di ACI Storico On. Giovanni Battista Tombolato. Del Sette e Tombolato hanno ricevuto il premio “Uno di noi”, riconoscimento attribuito per l’impegno profuso nella guida dell’ente durante la stagione 2025.

Nel suo intervento, Geronimo La Russa ha evidenziato i valori che animano il motorsport: “Nell’automobilismo vince il pilota prima ancora dell’auto, perché non basta una vettura competitiva per trionfare. Il campione si riconosce dal suo percorso formativo, dalla capacità di gestire il mezzo meccanico, dal rispetto delle regole e degli altri concorrenti, dall’umiltà di ripartire dopo ogni vittoria. Oggi premiamo persone che al volante, nei box o al comando di un team sono riuscite a vincere su sé stesse prima ancora che sugli altri. I loro trionfi misurano il successo dell’attività incessante della Federazione ACI, capace di organizzare ogni anno più di 900 gare in 25 discipline”.

Ha aggiunto Tullio Del Sette: “Celebriamo un 2025 straordinario che passerà agli annali, non solo per il debutto in F1 di Kimi Antonelli, il trionfo di Ferrari nel WEC e il titolo F2 di Leonardo Fornaroli, ma per l’eccellenza di tutto il movimento sportivo motoristico italiano. Oggi chiamiamo sul palco poco meno di 400 campioni che hanno corso su asfalto e su terra, con auto moderne, storiche e kart. La passione, la capacità tecnica e lo spirito sportivo legano tutti coloro che operano nel mondo delle corse”.

A chiudere il ciclo delle dichiarazioni, le parole del Sub Commissario Giovanni Battista Tombolato: “L’evento di oggi è la perfetta conclusione di un anno vissuto sul filo dell’acceleratore. Ritrovarmi qui alla fine del percorso da Sub Commissario Straordinario di ACI, a celebrare i campioni del volante, è la chiusura di un cerchio. Ringrazio tutti per avermi accompagnato in questo viaggio e sono onorato di ricevere il premio ‘Uno di noi’, perché davvero mi sento ‘uno di voi’.”

Durante la cerimonia è stata inoltre presentata la nuova Nazionale Piloti ACI Team Italia, che rappresenterà il Paese nelle principali serie automobilistiche internazionali per la stagione 2026. Tra i selezionati, Roberto Daprà e Giovanni Trentin nel Mondiale Rally FIA WRC, Andrea Mabellini, Valentino Ledda, Sebastian Dallapiccola e Francesco Dei Ceci nell’Europeo Rally FIA ERC e Junior ERC, Matteo Bernini nei campionati croato e romeno, oltre a Gabriele Minì in Formula 2, Matteo De Palo in Formula 3, e i giovani Iacopo Martinese e Vittorio Orsini in Formula 4. A completare la formazione, Simone Faggioli, protagonista anche nel 2025 grazie alla vittoria nella celebre cronoscalata internazionale di Pikes Peak.

Nel corso della serata sono stati ricordati anche i valori umani che sostengono l’intero movimento sportivo. Un omaggio speciale è stato riservato a Veruschka Perazzi, segretaria di manifestazione in diverse competizioni, insignita del premio FIA Awards 2025 for Volunteers and Officials nella categoria “Other Officials”.

La cerimonia dei Campioni dell’Automobilismo 2025 ha così rappresentato non solo un momento di celebrazione sportiva, ma un tributo al lavoro collettivo che sostiene la crescita e l’immagine del motorsport italiano nel mondo. I momenti salienti della serata sono stati trasmessi da ACI Radio e ACI Sport TV, confermando il ruolo dell’Automobile Club d’Italia come punto di riferimento per la promozione e la valorizzazione dell’automobilismo nazionale.