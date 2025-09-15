Connect with us

ACI e MASAF siglano un protocollo di collaborazione che unisce ippodromi e autodromi

Published

Cavalli e motori, due mondi da sempre legati da un filo invisibile nella storia sportiva e culturale italiana, si avvicinano ancora di più grazie a un nuovo accordo. È stato siglato a Monza, a margine del Gran Premio di Formula 1, un protocollo di collaborazione tra l’Automobile Club d’Italia (ACI) e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Direzione Generale per l’Ippica (MASAF).

Alla presenza di figure di spicco come il Sottosegretario al MASAF, Sen. Patrizio Giacomo La Pietra, il Commissario Straordinario dell’ACI, Gen. Tullio Del Sette, il Sub Commissario ACI, on. Giovanni Battista Tombolato e il Presidente eletto dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, l’accordo intende creare eventi unici che combinano il rombo dei motori e il galoppo dei cavalli, fondendo velocità, strategia e tradizione.

In virtù di questo protocollo, autodromi e ippodromi diventeranno luoghi di esperienze integrate, includendo corse, raduni di auto storiche, rievocazioni e degustazioni delle eccellenze enogastronomiche locali. Queste iniziative offriranno non solo spettacoli sportivi, ma anche l’opportunità di scoprire il territorio e le sue radici.

Il sottosegretario La Pietra ha voluto sottolineare l’importanza dell’accordo: “l’assoluta sinergia tra chi gareggia e il mezzo, auto o cavallo, è la condizione fondamentale che accomuna fantini e piloti, impegnati nel dominare la velocità, per primeggiare al traguardo. Automobilismo e ippica, due sport solo all’apparenza differenti e che invece vantano parecchi punti di contatto, grazie agli sviluppi di questo accordo tra ACI e MASAF potranno essere portati all’attenzione dei rispettivi appassionati. Ospitare rievocazioni storiche dell’automobilismo italiano nei nostri ippodromi sarà un’occasione di valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese, tramite il quale accrescere l’offerta di due sport tanto emozionanti quanto ricchi di opportunità di crescita, che anche tramite questo binomio, tra ippica e automobilismo, potranno attrarre nuovi appassionati”.

A ciò si aggiungono le parole del Commissario Tullio del Sette: “Anche i cavalli fanno vincere il Gran Premio d’Italia – e l’intesa con il MASAF rafforza e tutela il legame atavico del mondo equestre con quello della mobilità e dello sport, estendendo il proprio raggio di azione alla promozione del turismo, della tradizione automobilistica e della sostenibilità ambientale”.

Infine, il Subcommissario ACI, On. Giovanni Battista Tombolato, ha affermato che “l’accordo rappresenta un’occasione concreta per creare eventi nuovi e capaci di unire sport, cultura e territorio. Mondo equestre e mondo automobilistico condividono radici profonde, ma è nella loro contaminazione che possono nascere esperienze originali e coinvolgenti, rivolte a un pubblico sempre più ampio”.

Con questo nuovo e ambizioso protocollo, si apre una fase entusiasmante per il mondo sportivo e culturale italiano, che promette spettacoli inediti e appassionanti, capaci di attrarre ed emozionare persone di tutte le generazioni.

