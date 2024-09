ACI: in leggera frenata ad agosto il mercato dell’usato

Il mercato italiano dei veicoli di seconda mano ha registrato una leggera battuta d’arresto ad agosto, secondo quanto riportato dall’Automobile Club d’Italia. I passaggi di proprietà delle autovetture nel mese in questione hanno subito un decremento dell’1,3% rispetto all’anno precedente, ma tornano in territorio positivo in termini di media giornaliera. Nonostante ciò, per ogni 100 autovetture nuove vendute ad agosto, sono state vendute ben 227 vetture usate, evidenziando la predilezione dei consumatori italiani per l’acquisto di auto di seconda mano.

Le motorizzazioni tradizionali, come il gasolio e la benzina, continuano a dominare il mercato dell’usato, ma si registra una costante crescita delle vetture ibride a benzina, con un aumento mensile del 56,3% e una quota di mercato del 7,1%. Al contrario, le auto elettriche di seconda mano stentano a decollare, rappresentando solo lo 0,8% del mercato nonostante un incremento del 72,8%.

Il mercato delle minivolture conferma il primato del diesel, ma le ibride a benzina stanno guadagnando terreno, superando le alimentazioni a gpl. Le ibride a gasolio ed elettriche sono in costante crescita, anche se con quote di mercato ancora inferiori rispetto alle altre motorizzazioni.

Nel comparto dei motocicli, si registra un bilancio in negativo con una variazione del -4,4% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, nei primi otto mesi del 2024, i trasferimenti di proprietà hanno registrato incrementi sia per le autovetture (+8,8%) che per i motocicli (+4,2%).

Nonostante l’incremento significativo delle radiazioni di autovetture registrato ad agosto (+29,6%), il tasso unitario di sostituzione non è ancora sufficiente per avviare un processo di rinnovo del parco auto italiano. Al contrario, le radiazioni di motocicli vedono un aumento mensile più modesto (+3,5%).

Dal gennaio ad agosto 2024, le radiazioni hanno registrato incrementi sia per le autovetture (+26,1%) che per i motocicli (+7,3%), confermando la crescita del parco circolante italiano nonostante le sfide del mercato dell’usato.