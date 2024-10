ACI porta La Dolce Vita nel Metaverso con le auto del film più amato di Fellini

L’Automobile Club d’Italia ha fatto centro alla fiera Auto e Moto d’Epoca di Bologna con un’esperienza unica che porta i visitatori direttamente negli anni ’60, l’epoca d’oro della Dolce Vita italiana. ACI Experience ha creato un viaggio immersivo attraverso le auto più iconiche del film “La Dolce Vita” di Federico Fellini, mettendo in evidenza il ruolo centrale dell’automobile come simbolo di cambiamento sociale ed economico.

Uno dei veicoli principali che spiccano nello spazio espositivo ACI è la Triumph TR3A che fu guidata da Marcello Mastroianni nel celebre film. Questo capolavoro cinematografico diventa il punto di partenza per un viaggio emozionale attraverso la storia e l’innovazione, grazie agli avveniristici Vision Pro di Apple, non ancora disponibili sul mercato italiano. I visitatori hanno l’opportunità di esplorare ogni dettaglio di queste auto da sogno, sedendosi al volante o esaminando da vicino il bagagliaio.

L’esperienza virtuale propone anche altre automobili che hanno fatto la storia del cinema e della moda, come l’Alfa Romeo Giulietta Spider e la Cadillac Convertible. I partecipanti al percorso saranno portati a visitare i luoghi simbolo della Dolce Vita, dal Café de Paris di Via Veneto alla Fontana di Trevi, offrendo un tuffo nel passato ricco di eleganza e stile.

Questa iniziativa non solo celebra la ricca eredità motoristica italiana, ma dimostra anche la capacità di ACI di cogliere le opportunità offerte dal metaverso per creare esperienze uniche e coinvolgenti per il pubblico di oggi. La fusione tra passato e futuro, tradizione e innovazione, rende “Le auto della Dolce Vita” un’attrazione imperdibile per gli appassionati di automobili, cinema e cultura italiana.