ACI, turismo: alla BMTA per promuovere il motorismo di interesse storico e sostenere la sicurezza stradale

L’Automobile Club d’Italia (ACI) rinnova la sua partecipazione alla XXVII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, un evento internazionale fondamentale per la valorizzazione del patrimonio culturale e storico del Mediterraneo. L’appuntamento si svolgerà dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 presso il suggestivo ex Tabacchificio Cafasso di Paestum (SA), vicino al famoso Parco Archeologico di Paestum, dove l’ACI presenterà una gamma di attività volte alla valorizzazione del patrimonio storico e alla promozione di un turismo sicuro e sostenibile.

Nello stand dell’edizione di quest’anno, ACI metterà in luce il tema del patrimonio storico e culturale, con un focus sul motorismo di interesse storico. In collaborazione con il MAUTO – Museo dell’Auto di Torino, i visitatori avranno l’opportunità unica di ammirare una vetturetta della Casa francese Parisienne. Questo veicolo storico è un caso eccezionale, essendo rimasto intatto e non restaurato dalla Seconda Guerra Mondiale fino ad oggi. Corredata di documentazione originale, tra cui fotografie dell’epoca, la vetturetta ha una targa storica “SONDRIO 1”, poiché è stata la prima auto immatricolata a Sondrio. Una restauratrice del MAUTO sarà presente per spiegare il processo e le tecniche di restauro delle auto storiche.

In aggiunta a questo, lo stand ospiterà alcuni modellini esclusivi di auto in scala. Questi includono la famosa Bugatti Royale Type 41 del 1930 e la Lancia Aurelia B24 spider del 1955, tra i tanti pezzi iconici provenienti dalla Biblioteca dell’ACI di Roma.

Un altro affascinante elemento dell’evento sarà la proiezione di immagini tratte dalla rivista storica RACI, relative alle competizioni sportive degli anni ’30. Queste gare storiche si svolgevano sul circuito di Napoli ed Avellino e prendevano il nome di “Coppa della Principessa di Piemonte” e “Coppa del Principe di Piemonte”.

La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico offre un’opportunità straordinaria di coniugare la mobilità e la valorizzazione del patrimonio archeologico. Questo evento evidenzia l’importanza di promuovere il turismo rispettando il patrimonio e garantendo la sostenibilità ambientale in armonia con le norme del Codice della strada. Sottolineando la necessità di una mobilità consapevole, l’ACI intende sensibilizzare i visitatori sull’evoluzione storica della mobilità e sul dovere di preservare il paesaggio.

Infine, l’Automobile Club d’Italia terrà due interventi presso il Museo Archeologico di Paestum, focalizzati su “Educazione e sicurezza stradale” e “Formazione alla mobilità sicura e sostenibile”. Questi incontri vedranno la partecipazione di circa 3.000 studenti delle scuole superiori del territorio e affronteranno tematiche fondamentali di educazione civica e sociale. Questo evento rappresenta un’occasione unica per educare le nuove generazioni sulle buone pratiche della mobilità, preservando il nostro ricco e splendido patrimonio storico e archeologico.