Adriana celebra la forza femminile con il nuovo singolo “GIRL”

Dopo aver firmato insieme a Diggy Dex l’inno ufficiale della delegazione olandese per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, Adriana annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “GIRL”, disponibile ovunque da venerdì 13 febbraio. L’artista veronese, cantautrice, coreografa e danzatrice, torna con un brano che si propone come dichiarazione di identità e consapevolezza, in un mondo che continua a definirsi “A Man’s World”.

“GIRL” è un manifesto di rispetto, ascolto e autodeterminazione. Come recita una delle frasi al centro del progetto, “La differenza è qui sempre più esposta, ma di sicuro a tutti c’ha messo al mondo una donna”. È attorno a questa certezza radicale che Adriana costruisce il suo nuovo viaggio musicale: nulla esisterebbe senza una donna. Il brano si ispira dichiaratamente all’iconica frase resa celebre da James Brown e la reinterpreta con una produzione contemporanea, curata da Adriana stessa insieme a Tokyo.

Il risultato è un intreccio raffinato di soul, rap e R&B, capace di unire impatto e intimità. La voce di Adriana attraversa il pezzo come un grido e una carezza, raccontando la necessità di cambiare prospettiva e restituire alla donna il ruolo di radice e forza generativa della società. In “GIRL” l’artista alterna inglese e italiano, costruendo un equilibrio fra introspezione e coscienza sociale, e affidando alla musica la missione di scardinare stereotipi e strutture consolidate.

“GIRL” non è solo un brano, ma un vero e proprio atto di rivendicazione. La voce di Adriana si fa portavoce di un’urgenza collettiva: combattere l’odio normalizzato e le gerarchie che continuano a mostrarsi come inevitabili. Tutto nel progetto rimanda a questa centralità: anche l’immagine, firmata da Commando Group, rafforza la dimensione visiva dell’opera, restituendo un ritratto autentico e intenso dell’artista.

Con questo nuovo singolo, Adriana conferma la solidità di un percorso coerente e riconoscibile. Dopo gli esordi legati alla danza e un primo contatto con la musica nel 2020, la sua carriera ha rapidamente conquistato attenzione nella scena hip-hop nazionale grazie alle collaborazioni con DJ Shocca e Inoki. I suoi live, caratterizzati da energia e vitalità, hanno attraversato l’Europa già dopo il suo debutto discografico con l’EP “Limbo” (2024).

Nel 2025 Adriana ha avviato la collaborazione con INRI Records/Metatron e con Dade, aprendo nuovi orizzonti creativi. Dopo i singoli “Stile”, “Go To” e “Ninna nanna” feat. Inoki, l’artista si è imposta come una delle voci più potenti e autentiche della nuova scena italiana, capace di coniugare dimensione internazionale e urgenza personale.

Con “GIRL”, Adriana aggiunge un nuovo tassello al suo percorso artistico: un invito a guardare la realtà da una prospettiva femminile, non come risposta, ma come evidenza. Un canto di forza e di esistenza, che ribadisce come la musica possa ancora essere uno spazio di libertà e verità.