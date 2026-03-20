ADRIANA: ci porta nel suo mondo pieno di energia con “PRESA BENE”

Arriva oggi su tutte le piattaforme digitali “PRESA BENE”, il primo album di Adriana, rapper, cantautrice e performer originaria della provincia di Verona, pubblicato per INRI Records / Metatron. Un progetto che segna un deciso salto di qualità nel percorso dell’artista e che manifesta con chiarezza una visione artistica definita, intrisa di energia e autenticità.

“PRESA BENE” racchiude in sé l’essenza più profonda di Adriana: entusiasmo, consapevolezza e “fame” creativa. Più che un titolo, è uno stato mentale, un modo di affrontare la vita e la musica. L’artista lo descrive come un disco che si ascolta “con il sorriso e con il volume alto”, capace di far muovere la testa ma anche di stimolare il pensiero. In ogni brano emerge il desiderio di spingersi oltre, mantenendo però la propria identità senza farsi distrarre dal rumore esterno.

Nel disco trovano spazio produzioni solide e collaborazioni di rilievo, che riflettono la varietà delle influenze musicali dell’artista. Dade, figura centrale nella costruzione del progetto, firma diverse produzioni definendo la radice hip hop più autentica del suono. Accanto a lui si alternano Tokyo, Plagio e Dave Zeta, ciascuno con un apporto sonoro complementare. Non mancano le collaborazioni artistiche con nomi importanti della scena: DJ Shocca, MadBuddy, Diora Madama e Inoki, che contribuiscono a creare un universo sonoro coerente e personale.

Tra i brani di punta spicca “Non è Poesia”, focus track dell’album. Su un beat boom bap firmato da DJ Shocca, Adriana affronta il tema dell’integrità personale in un mondo in cui visibilità e successo sembrano essere diventati i soli parametri di valore. L’artista sceglie di mettere al centro la fedeltà a sé stessa, raccontando la forza di riconoscersi nel proprio percorso e nel proprio linguaggio. Il risultato è un brano potente e lucido, che alterna con naturalezza parti rappate e sezioni più melodiche.

Nel complesso, “PRESA BENE” si distingue per la capacità di unire immediatezza e profondità. L’energia contagiosa che permea ogni traccia convive con un livello di consapevolezza che conferma Adriana come una delle voci più interessanti della nuova scena urban italiana. Il disco esplora territori che spaziano dall’hip hop classico alle influenze R&B e drum’n’bass, mantenendo sempre coerenza e direzione.

Adriana, cresciuta tra cultura hip hop e radici afro, ha costruito nel tempo un’identità artistica originale, che nasce dall’incontro tra musica e movimento. La danza – suo primo linguaggio – svolge ancora oggi un ruolo fondamentale nella sua espressione creativa. Dopo un periodo formativo in Canada con la crew internazionale Culture Shock, ha maturato uno stile distintivo che unisce performance fisica e linguaggio rap.

Negli ultimi anni ha saputo imporsi sulla scena italiana grazie a brani come “Stile”, “Go To” e “Ninna Nanna” (in collaborazione con Inoki), tracce che hanno anticipato il suo album d’esordio consolidando la sua cifra sonora. La collaborazione con Dade e INRI Records ha inoltre segnato un punto di svolta nella sua carriera, permettendole di esprimere appieno la propria visione musicale.

L’artista porterà ora “PRESA BENE” dal vivo, in una serie di live pensati come esperienze di energia e connessione con il pubblico. Le prime date annunciate sono 13 marzo a Verona (Kroen), 20 marzo a Torino (Magazzino sul Po) e 1 aprile a Milano (INRI Fest @ Ostello Bello Duomo).

Con questo debutto, Adriana compie un passo importante verso una dimensione artistica completa e internazionale. “PRESA BENE” non è solo un album, ma una dichiarazione di intenti: la celebrazione di un’energia che diventa forza, determinazione e consapevolezza.