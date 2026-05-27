Adriana pubblica il nuovo singolo Zam Zam feat. Bella Espo: energia urban e spirito indipendente

Adriana torna protagonista della scena urban italiana con il lancio del nuovo singolo Zam Zam, realizzato insieme al beatmaker Bella Espo. Il brano, già presente in formato fisico nell'album Presa Bene, sarà disponibile in digitale da venerdì 29 maggio, arricchendo ulteriormente il percorso della rapper veneta, sempre più riconosciuta per la sua energia e autenticità.



Con Zam Zam, Adriana propone un pezzo fresco, sfrontato e diretto. La traccia è una vera e propria dichiarazione di indipendenza dai doveri imposti, dalle aspettative degli altri e dallo stress quotidiano. La soluzione? Disconnettersi, delegare tutto e godersi il momento. In pieno stile Adriana, il testo alterna ironia e attitudine street, raccontando la capacità di stare bene anche da sola e mandando messaggi chiari a chi parla senza agire.



Il brano nasce dalla produzione di Bella Espo, già riferimento della scena hip hop contemporanea, e si distingue per un sound che unisce urban e hip hop moderno. Zam Zam è l'ideale colonna sonora per party, serate in compagnia o per darsi la carica durante un allenamento. Il suo ritornello coinvolgente, che si imprime fin dal primo ascolto, è destinato a diventare un inno per chi vuole mettere al centro sé stesso e la propria libertà.



Il nuovo singolo prosegue il viaggio di Presa Bene, l'album pubblicato lo scorso marzo, che racchiude la missione e la visione di Adriana: energia, autenticità e quella fame di novità che non si spegne mai. In questo progetto emergono collaborazioni con DJ Shocca, MadBuddy, Inoki e Diora Madama, a testimoniare la coerenza e la crescita costante della giovane artista.



Non solo studio e produzione, ma anche tanta voglia di palco: Adriana porterà Zam Zam e l'album Presa Bene in una lunga serie di live tra festival e locali d'Italia e in Europa. Tra le date già annunciate spiccano Verona, Milano, Torino, ma anche appuntamenti internazionali come Marsiglia. Ogni show si preannuncia come un'esplosione di energia e presenza scenica.



Adriana è rapper, cantautrice e performer originaria della provincia di Verona, cresciuta tra cultura hip hop e radici afro. Il percorso artistico inizia giovanissima con la danza e si arricchisce con esperienze internazionali, tra cui la militanza nella crew Culture Shock in Canada. Tornata in Italia, porta nell'urban nazionale uno stile fisico, visivo e identitario che unisce rap, drum'n'bass e influenze R&B. I suoi testi gridano autenticità e resistenza all'omologazione, elementi che la portano a essere scelta anche in collaborazioni dal respiro europeo, come il singolo Omhoog 2026 con Diggy Dex per i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina.



Con Zam Zam, Adriana conferma il suo ruolo di portavoce di una nuova generazione urban che vuole essere ascoltata, ballare e, soprattutto, vivere a modo proprio.