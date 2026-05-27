La Notte dei Serpenti 2026: Elettra Lamborghini conduce il concertone a Pescara

Mancano due mesi alla quarta edizione de La Notte dei Serpenti, il grande evento musicale che celebra la cultura e la tradizione dell'Abruzzo. Sabato 25 luglio allo Stadio del Mare di Pescara, il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi promette ancora una volta di unire musica, identità collettiva e innovazione culturale.



Per la prima volta la conduzione sarà affidata a Elettra Lamborghini, artista poliedrica che con i suoi oltre 2,5 miliardi di stream, 15 dischi di platino e più di 10 milioni di follower rappresenta un vero fenomeno della scena musicale italiana. Reduce dal successo del nuovo singolo Bam Bam Bambina, Lamborghini porterà la sua energia in una manifestazione che negli anni si è trasformata in uno dei più importanti appuntamenti dell'estate.



Dopo il travolgente successo dell'edizione 2025 - con oltre 30.000 spettatori presenti e un ottimo risultato televisivo - cresce l'attesa per una serata che verrà trasmessa anche in prima serata su Rai1 il 5 settembre. L'evento, gratuito e aperto a tutti, vedrà ancora protagonista l'Orchestra dei Serpenti guidata dal Maestro Melozzi e offrirà interpretazioni delle più celebri canzoni popolari abruzzesi con inediti arrangiamenti, senza tradire l'autenticità dei testi in dialetto.



L'edizione 2026 porterà importanti novità, come l'inclusione della musica elettronica e un omaggio all'arte visionaria di Gabriele D'Annunzio. Ritorna anche il grande coro femminile, cuore pulsante dello spettacolo.



Il Maestro Enrico Melozzi, ideatore e direttore artistico dell'evento, racconta: La Notte dei Serpenti torna con un'ambizione ancora più grande. Quest'anno ci sarà uno sforzo artistico e tecnico enorme, forse il più grande affrontato finora. Tornerà il grande coro femminile, che sarà uno dei cuori pulsanti dello spettacolo. Mi interessa capire cosa succede quando il canto popolare abruzzese incontra certe pulsazioni moderne, senza perdere la propria anima. Ci saranno naturalmente i grandi brani che in questi anni sono diventati simbolo della Notte dei Serpenti, le canzoni popolari che abbiamo riportato al centro della scena, ma sto anche lavorando su figure iconiche della cultura abruzzese, cercando di attraversarle musicalmente in modo nuovo. Tra queste c'è anche Gabriele D'Annunzio, che resta una figura gigantesca della nostra storia culturale, un artista visionario e modernissimo, ancora oggi capace di generare immaginario, musica e teatro. Sugli ospiti, massimo riserbo. La prossima edizione avrà presenze d'onore molto riconoscibili, ma come sempre saranno scelte per affinità artistica e umana, non secondo meccanismi televisivi prevedibili. La Notte dei Serpenti non vuole semplicemente raccontare l'Abruzzo. Vuole trasformarlo in spettacolo, energia e musica viva.



Negli anni passati si sono esibiti grandi nomi come Umberto Tozzi, Riccardo Cocciante, Al Bano, Rocco Hunt, Noemi, Paola Turci, Giusy Ferreri, Colapesce Dimartino, Filippo Graziani, Mr Rain, Gianluca Grignani, Giovanni Caccamo, Elsa Lila e la stessa Elettra Lamborghini. Tra i momenti speciali dell'ultima edizione anche la presenza di Topo Gigio, la Banda dell'Esercito e le Farfalle Olimpiche.



L'evento è anche un forte omaggio alla tradizione abruzzese, ispirandosi all'antichissimo culto di San Domenico e alla Festa dei Serpari di Cocullo, simbolo di identità locale. La Notte dei Serpenti punta a valorizzare le radici attraverso la fusione tra melodie popolari e musica contemporanea, rilanciando la cultura corale grazie alla collaborazione con l'Associazione Cori d'Abruzzo Chorus Inside e la Federazione Cori Italiani Chorus Inside APS ETS.



La manifestazione è promossa e finanziata dalla Regione Abruzzo, con il sostegno del Consiglio Regionale e del Comune di Pescara, insieme a partner come Aeroporto d'Abruzzo SAGA, Soundreef, Falone Costruzioni e Arrowsticino.



Enrico Melozzi, figura di riferimento della musica italiana, prosegue nel suo ruolo innovativo tra classica e pop, con importanti collaborazioni e riconoscimenti, a partire dall'inclusione nell'Enciclopedia Treccani fino agli eventi speciali che lo vedranno in prima linea nei più importanti teatri italiani.



La Notte dei Serpenti continua a essere non solo un evento musicale, ma un autentico fenomeno culturale che trasforma il patrimonio abruzzese in uno spettacolo vivo, capace di unire generazioni, dialetti e territori.