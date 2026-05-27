Fabrizio Moro unico ospite speciale di Ultimo nel maxi live a Roma nel 2026

Fabrizio Moro sarà l'unico ospite speciale di Ultimo sul palco del concerto record "Ultimo 2026 - La favola per sempre", in programma il 4 luglio 2026 a Roma Tor Vergata. L'evento ha già raggiunto numeri impressionanti con 250.000 biglietti venduti in sole tre ore, confermandosi come il live più grande nella storia della musica italiana.



Moro ha condiviso sui social un ricordo personale che lo lega ad Ultimo, vero nome Niccolò Moriconi. Tredici anni fa il giovane artista gli scrisse una lettera chiedendo un parere sulle sue canzoni, segno di una determinazione fuori dal comune.



Sono passati 13 anni da quando Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, mi scrisse queste parole. Mi ricordo come fosse oggi quando entrò per la prima volta nel camerino di un mio concerto e, con timidezza, mi chiese cosa pensassi delle sue canzoni. Rileggete bene le parole di questa lettera e pensate che, dopo 13 anni, il 4 luglio 2026 lo vedremo salire sul palco più "grande" che la musica italiana abbia mai visto nella sua storia. Un palco che si è costruito con un grande talento, sì, ma soprattutto con una determinazione che raramente ho visto in un ragazzo della sua età. Ed è proprio questa la cosa che più mi ha colpito di lui fin dall'inizio. Grazie, Nic… Non per l'invito, non per la soddisfazione che provo oggi e neanche per la tua amicizia. Grazie perché, attraverso i tuoi passi, mi hai confermato una cosa in cui ho sempre creduto ma che, col passare degli anni, ogni tanto dimentico: "In un'epoca così buia e priva di speranza, chi vive coi sogni appesi può ancora fare la differenza." La vita è veramente incredibile. Ci vediamo il 4 luglio a Roma. Fab



L'annuncio sottolinea il legame umano e professionale che unisce i due artisti, lasciando spazio all'emozione e all'ispirazione per tutti i fan.



Intanto Fabrizio Moro prosegue il suo tour "Non ho paura di niente Live 2026", organizzato da Friends&Partners, durante il quale presenta i brani del nuovo album "Non ho paura di niente" (BMG). Il percorso live continua a registrare grande interesse tra il pubblico, consolidando ulteriormente il successo dell'artista romano.



L'appuntamento del 4 luglio a Tor Vergata si preannuncia come un evento imperdibile per la musica live italiana, rafforzato dalla presenza inedita e simbolica di Fabrizio Moro accanto a Ultimo.