Bambole di Pezza protagoniste agli Sky Inclusion Days: rock, parità e futuro

Le Bambole di Pezza hanno conquistato la scena degli Sky Inclusion Days con una performance live seguita da un dibattito intenso e coinvolgente. L'evento, ospitato presso lo Sky Campus di Milano Santa Giulia, ha visto la band protagonista di un incontro moderato dalla giornalista Vera Spadini.



Durante la conversazione, le componenti del gruppo hanno raccontato cosa significa essere una band rock tutta al femminile nell'industria musicale italiana. L'accento è stato posto sulla sfida quotidiana per la parità di genere, un tema che resta centrale in un ambiente ancora fortemente segnato dagli stereotipi.



Le artiste hanno ribadito l'importanza di superare i pregiudizi e si sono fatte portavoce di una generazione di musiciste che vuole contare di più, senza compromessi. Abbiamo deciso di essere noi stesse sul palco e fuori, portando la nostra energia e il nostro messaggio di inclusione, hanno dichiarato.



L'iniziativa si inserisce in un calendario più ampio di incontri, performance e dibattiti che, grazie agli Sky Inclusion Days, stimolano la riflessione collettiva su inclusione e diversità, temi fondamentali per il futuro della società.



Attraverso il racconto della loro esperienza, le Bambole di Pezza hanno ispirato il pubblico e confermato come la musica possa essere uno strumento potente di cambiamento e sensibilizzazione.