Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Published

A ventisei anni dalla sua uscita, uno dei brani più iconici di Adriano Celentano torna a far parlare di sé grazie a una rivisitazione in chiave contemporanea firmata da uno dei protagonisti della scena dance internazionale. È disponibile in vinile 45 giri e su tutte le piattaforme digitali “L’Emozione Non Ha Voce (Io Non So Parlar D’Amore) – Samuele Sartini Remix”, il primo remix ufficiale del celebre successo scritto da Gianni Bella e Mogol, originariamente pubblicato nel 1999 all’interno dell’album “Io non so parlar d’amore”.

Un’icona della musica italiana, reinterpretata con modernità. Il brano originale, rimasto in classifica per oltre 101 settimane consecutive e diventato un simbolo della musica d’autore italiana con più di due milioni di copie vendute, trova nuova linfa vitale grazie all’intervento di Samuele Sartini. Il dj e produttore marchigiano ha realizzato un remix capace di coniugare rispetto per la melodia originale e una spinta ritmica pensata per i dancefloor di oggi.

«Quando mi hanno chiesto di realizzare il primo remix ufficiale di questo capolavoro ho accettato subito, e l’entusiasmo è stato immediato già al primo ascolto – dichiara Samuele Sartini – È stata Chiara Bella, figlia di Gianni Bella, a chiedermi di ridare vita a uno dei più grandi successi di suo papà, e per me è stato un vero onore reinterpretare questo classico in chiave moderna. Io e il mio team, Paolo Sandrini e Alex Abbruscato, abbiamo lavorato per creare un groove che sostenesse il dancefloor senza tradire la dolcezza e l’intensità del canto di Celentano, con un basso energico ma mai invadente. Il cuore del brano è il riff principale: una linea di pluck lead dalla vibrazione trance melodica, perfettamente intrecciata con voce e armonia, che apre a una nuova dimensione emotiva.»

Il risultato è una fusione equilibrata tra la voce inconfondibile di Celentano e le atmosfere energiche tipiche dello stile di Sartini. Il remix, pubblicato sia in formato fisico che digitale, ha già riscosso grande successo online: sui social, in particolare su TikTok, è diventato virale, superando i due milioni di visualizzazioni e confermando l’interesse del pubblico più giovane per un classico che non conosce tempo.

Samuele Sartini, un nome italiano nella scena dance mondiale. Con alle spalle produzioni che hanno conquistato le piste internazionali e milioni di ascolti, Sartini è ormai un punto di riferimento della musica elettronica italiana. La sua notorietà è esplosa con la hit “Love U Seek”, che unita al brano “Bromance” di Tim Berg alias Avicii ha dato vita a “Seek Bromance”, un successo globale con oltre 180 milioni di visualizzazioni su YouTube e numerosi riconoscimenti tra cui il doppio disco di platino. Sartini ha inoltre collaborato a remix ufficiali per artisti di primo piano come Eiffel 65, Corona, Cesare Cremonini, Jovanotti, Marcella Bella e Vasco Rossi.

Nel 2024 ha pubblicato con la pop star brasiliana Alok la traccia “Seek Love”, uscita su Sony Music, che ha superato i 50 milioni di stream mondiali. La sua capacità di fondere sonorità elettroniche e melodie d’impatto gli ha permesso di continuare a portare il suo sound nei club e nei più importanti eventi internazionali.

Con “L’Emozione Non Ha Voce (Io Non So Parlar D’Amore) – Samuele Sartini Remix”, il dj marchigiano non solo rende omaggio a uno dei pilastri della musica italiana, ma riafferma anche il valore di un dialogo creativo tra generazioni e generi differenti. Un connubio tra tradizione e innovazione che testimonia come le grandi canzoni, se reinterpretate con rispetto e sensibilità, possano continuare a emozionare anche dopo un quarto di secolo.

