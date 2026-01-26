“AGE 1000”: il nuovo DRAGON BALL Game Project annunciato da Bandai Namco

Connect with us

Bandai Namco Entertainment Inc. ha ufficialmente annunciato “AGE 1000”, il più recente DRAGON BALL Game Project, durante l’evento “Dragon Ball Genkidamatsuri” tenutosi domenica 25 gennaio 2026. L’annuncio segna l’inizio di una nuova era per l’universo di DRAGON BALL, che continua a espandersi con nuovi mondi, protagonisti e storie inedite.

“AGE 1000” introdurrà un mondo completamente nuovo, popolato da personaggi originali creati da Akira Toriyama. Il progetto, previsto per il 2027, proseguirà l’eredità di innovazione e immaginazione che ha reso celebre il franchise. Nel trailer di rivelazione, i fan possono assistere al debutto di un personaggio mai visto prima, disegnato personalmente da Toriyama, ambientato nel nuovo universo di DRAGON BALL che dà il nome al gioco.

Secondo quanto annunciato, nuove informazioni su “AGE 1000” verranno comunicate in occasione del Dragon Ball Games Battle Hour 2026, che si terrà negli Stati Uniti il 18 e 19 aprile 2026 (PST).

Arrivato alla sua sesta edizione, il Dragon Ball Games Battle Hour nasce con l’obiettivo di condividere con i fan di tutto il mondo gli ultimi aggiornamenti legati al vasto universo di DRAGON BALL. La manifestazione è diventata nel tempo un punto di riferimento per i giocatori e gli appassionati, rappresentando ogni anno un’occasione unica per immergersi in tutte le declinazioni del franchise — dal manga all’anime, dai film ai videogiochi, fino ai prodotti da collezione.

Durante l’evento di quest’anno, i fan potranno assistere a tornei dedicati ai principali titoli del brand, tra cui DRAGON BALL FighterZ, DRAGON BALL SUPER CARD GAME MASTERS, DRAGON BALL SUPER CARD GAME FUSION WORLD e DRAGON BALL SUPER CARD GAME Fusion World Digital. Inoltre, l’appuntamento offrirà numerosi contenuti esclusivi, tra cui palchi tematici e spazi dedicati agli appassionati dei più recenti videogiochi del franchise, come DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA e DRAGON BALL: Sparking! ZERO.

L’espansione del mondo di DRAGON BALL prosegue dunque con una visione chiara: creare esperienze sempre più coinvolgenti per nuovi e vecchi fan. “AGE 1000” appare come un progetto ambizioso, capace di aprire un nuovo capitolo nella saga ideata da Akira Toriyama, fondendo innovazione videoludica e rispetto della tradizione del franchise.

I fan dovranno attendere ancora per ulteriori dettagli, ma l’attesa per DRAGON BALL Game Project “AGE 1000” è già iniziata – e promette di essere una delle più grandi novità del 2027.

