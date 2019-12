Al via il Suzuki 4×4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020

Tutto è pronto per l’avvio del Suzuki 4×4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020, la manifestazione che avrà Radio Deejay come radio ufficiale e la Casa di Hamamatsu come Title Sponsor. Il Suzuki 4×4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020 partirà nel fine settimana del 28, 29 e 30 dicembre da Cervinia (AO) e toccherà sette prestigiose località sciistiche italiane in altrettanti successivi weekend, per un totale di 17 giorni di tour. L’evento porterà tra le montagne intrattenimento, musica e spettacolo, per giornate all’insegna del divertimento sulla neve. In ciascuna tappa Suzuki sarà protagonista con uno stand nel Vertical Village e sarà possibile provare i modelli delle 4×4 AllGrip e Hybrid su percorsi studiati ad hoc.

Una grande festa sulla neve

Ogni location del Suzuki 4×4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020 sarà attrezzata con una superficie di ben 700 metri quadri con tanti stand e un ampio parterre. Gli animatori e gli artisti di Radio Deejay si alterneranno ogni giorno sul palco del Vertical Village a partire dalle ore 9 portando una sferzata di energia e divertimento ai bordi delle piste. Grazie a un ricco programma di attività, il Suzuki 4×4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020 offrirà tante possibilità di svago e di socializzazione, con balli, coreografie di gruppo, giochi, quiz, musica, dj set e ski test. Al Village si svolgeranno, inoltre, piacevoli degustazioni e verranno distribuiti numerosi gadget.

Di seguito il calendario completo del Suzuki 4×4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020:

28, 29 e 30 dicembre 2019 – Piazzale Cretaz – Cervinia (AO)

1 e 2 febbraio – Ski Area Tognola – San Martino di Castrozza (TN)

8 e 9 febbraio – Loc. Pizzalto – Roccaraso (AQ)

15 e 16 febbraio – Campo Smith – Melezet – Bardonecchia (TO)

22 e 23 febbraio – La Conca – Prato Nevoso (CN)

29 febbraio – 1 marzo – Ski Area Belvedere – Canazei Val di Fassa (TN)

7 e 8 marzo – Mottolino – Livigno (SO)

14 e 15 marzo – Loc. Bec De Roces – Arabba (BL)

In ciascuna tappa, come momento clou dell’evento, sarà presente un artista di Radio Deejay:

30 dicembre – Cervinia – ore 22: Molella

2 febbraio – San Martino di Castrozza – ore 15: Vic

9 febbraio – Roccaraso – ore 15: Chicco Giuliani

15 febbraio – Bardonecchia – ore 15: Vic

23 febbraio – Prato Nevoso – ore 15: Shorty

1 marzo – Canazei Val di Fassa – ore 15: Wad

7 marzo – Livigno – ore 17: Fargetta

15 marzo – Arabba – ore 15: Chicco Giuliani

Tutti al volante

Durante il Suzuki 4×4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020 gli appassionati di auto potranno ammirare e provare alcuni modelli 4×4 AllGrip e Hybrid di Hamamatsu. All’interno del Vertical Village di Cervinia, Suzuki allestirà un gonfiabile dove sarà esposto un JIMNY blu con le caratteristiche grafiche del Team Ecstar della MotoGP. I Clienti che vorranno effettuare un test drive dovranno registrarsi e scegliere tra JIMNY, JIMNY Gan, VITARA 1.4 Boosterjet 4×4, IGNIS 1.2 Hybrid 4×4 o SWIFT 1.2 Hybrid 4×4.

IGNIS e SWIFT sono le pioniere della gamma ibrida a trazione integrale di Hamamatsu, capaci di unire una versatilità eccezionale su ogni terreno ai vantaggi della tecnologia Suzuki Hybrid in termini di abbattimento dei consumi e contenimento delle emissioni, peculiarità ricompensate da molte Amministrazioni Locali con agevolazioni relative a tassa di possesso, accesso alle ZTL o sosta gratuita in spazi altrimenti a pagamento.

Una gamma unica

Suzuki è all’avanguardia sui fronti del downsizing e dell’ibridazione e vanta un’esperienza impareggiabile in materia di 4×4, dato che propone mezzi compatti a quattro ruote motrici sin dal 1970. Dalla somma di queste competenze scaturiscono alcuni importanti primati: IGNIS e SWIFT sono le uniche auto ibride presenti sul mercato sotto i quattro metri di lunghezza a essere dotate anche di trazione integrale. Entrambe sfruttano il pratico schema di trasmissione AllGrip Auto, che non richiede interventi da parte del guidatore e trasferisce automaticamente coppia alle ruote posteriori quando quelle anteriori non hanno aderenza ottimale, migliorando la stabilità e la precisione di guida. Suzuki ha studiato però due ulteriori tipologie di trazione integrale. VITARA, così come l’ammiraglia S-CROSS, equipaggiata della raffinata tecnologia a controllo elettronico AllGrip Select, con quattro modalità di guida che il pilota può selezionare a seconda del terreno da affrontare: Auto, Sport, Snow e Lock. JIMNY è infine dotato della specialistica trazione AllGrip Pro e può passare in breve tempo dalle due alle quattro ruote motrici e inserire eventualmente le marce ridotte per superare le pendenze estreme e gli ostacoli più impegnativi.

Con questo vasto assortimento di soluzioni Suzuki è in grado di soddisfare tutte le esigenze di mobilità e i suoi modelli rappresentano nelle rispettive categorie il punto di riferimento in termini di efficienza, funzionalità e piacere di guida.

