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Alex entra nel roster di Street Fighter 6: potenza, tecnica e nuove sorprese per i fan

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Il mondo di Street Fighter 6 si espande con l’arrivo di un nuovo e iconico combattente: Alex. Il lottatore professionista, introdotto la prima volta in Street Fighter III: New Generation, debutta oggi nella nuova generazione del picchiaduro di Capcom, disponibile su Nintendo Switch 2, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

Alex si presenta con uno stile aggiornato e un repertorio di mosse potenziato che lo rende ancora più devastante sul ring. I giocatori potranno sperimentare il suo potenziale in tutte e tre le modalità di gioco: combattere nel Fighting Ground, allenarsi con lui come Maestro nel World Tour e mettere alla prova le sue combo nel Battle Hub.

Il personaggio sarà disponibile tramite il Character Pass Anno 3, l’Ultimate Pass Anno 3 oppure acquistabile singolarmente con le Fighter Coin. Al momento del lancio saranno inclusi due costumi: il Costume 1, che mostra Alex nella sua nuova tenuta da wrestling professionista, e il Costume 2, ispirato al suo look originale in Street Fighter III, con pantaloni verdi e bandana rossa. Quest’ultimo potrà essere ottenuto anche migliorando il grado di legame con lui nella modalità World Tour.

Il trailer di gameplay ha mostrato un combattente rinnovato, capace di alternare stance, calci, cariche e proiezioni che assicurano un impatto energico e spettacolare. Grazie alla nuova Prowler Stance, Alex potrà ora eseguire combo inedite e manovre dinamiche, offrendo ai giocatori un’esperienza ancora più profonda in termini di tecnica e strategia.

Contestualmente al rilascio di Alex, Capcom introduce una serie di ulteriori aggiornamenti. In primo piano arrivano i Costume 4 per Dee Jay ed Elena, che andranno ad arricchire la popolare serie estiva dedicata ai costumi da bagno. Dee Jay si presenta con pantaloncini da mare, mentre Elena indossa un completo con stampa zebrata, pensato per celebrare la stagione primaverile.

Prevista anche una regolazione del bilanciamento generale dei combattimenti che coinvolgerà l’intero roster di personaggi. Gli aggiornamenti comprenderanno una revisione delle meccaniche e un affinamento delle mosse, pensati per garantire maggiore competitività nelle partite online e offline.

Altre novità includono la collaborazione con Mega Man Star Force & Battle Network, grazie alla quale i giocatori potranno riscattare oggetti speciali e godere di decorazioni a tema nel Battle Hub. Inoltre, Capcom celebra una partnership musicale con il celebre gruppo JAM Project. Con l’arrivo del brano originale “Go! Alex! Hope is Born! – Alex’s Theme”, tutti i giocatori avranno accesso a nuovi articoli per avatar arricchiti da un logo esclusivo disegnato dal team di Street Fighter 6.

Con questo nuovo ingresso, l’Anno 3 di Street Fighter 6 si avvicina alla sua conclusione dopo il ritorno di protagonisti come Sagat e C. Viper. Ma Capcom non ha intenzione di fermarsi: è già stato annunciato che la prossima combattente, Ingrid, farà il suo debutto entro la fine della primavera.

Il franchise continua così a dimostrare la sua capacità di evolversi, offrendo costantemente contenuti inediti e un’attenzione al dettaglio che mantiene viva la passione dei fan di tutto il mondo. Alex torna sul ring pronto a dimostrare, ancora una volta, di essere un lottatore senza limiti.

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