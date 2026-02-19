Alfa Romeo celebra i 30 anni dei Subsonica: partnership ufficiale per “Cieli su Torino 96 26”

Alfa Romeo rafforza il suo legame con la musica italiana annunciando una nuova collaborazione di grande prestigio. Il marchio del Biscione sarà infatti Official Mobility Partner dei quattro appuntamenti speciali dei Subsonica, intitolati “Cieli su Torino 96 26”, che celebrano i trent’anni di carriera del gruppo torinese.

La band, considerata una delle più innovative e influenti del panorama musicale italiano, porterà sul palco delle OGR di Torino un’esperienza unica tra suoni elettronici, energia e visione artistica. Gli eventi si svolgeranno dal 31 marzo al 4 aprile 2026 – con date già tutte sold out – e vedranno la partecipazione di Alfa Romeo in qualità di partner della mobilità ufficiale, accompagnando la band e il pubblico in un percorso condiviso di passione, design e innovazione.

Protagonista assoluta di questa collaborazione sarà la nuova Alfa Romeo Junior, designata come “Hero Car” dell’iniziativa. La compatta sportiva sarà esposta nel cortile delle OGR durante tutta la manifestazione, pronta a farsi ammirare da chi vorrà scoprirne da vicino le linee e lo spirito. Sportiva nell’anima e compatta nelle dimensioni, la Junior incarna l’autenticità dello stile italiano e rappresenta la porta d’ingresso nel mondo Alfa Romeo per chi desidera provare un’esperienza di guida emozionante e distintiva.

I Subsonica, nati a Torino nel 1996, hanno ridefinito le regole della musica elettronica italiana. “Pionieri del suono digitale, hanno portato sul palco un mix inconfondibile di energia urbana, elettronica pulsante e liriche visionarie” – si legge nella presentazione ufficiale. In trent’anni di attività, la band ha saputo fondere dance, rock, trip hop e sperimentazione, costruendo uno stile definito come “avant-pop made in Torino”. Ogni loro esibizione è diventata un’esperienza collettiva di luce, ritmo e connessione con il pubblico: un vero rito contemporaneo.

La collaborazione con i Subsonica conferma il crescente impegno di Alfa Romeo nel mondo della musica. Il brand è infatti anche sponsor di “M2O Morning Club”, un innovativo format di soft clubbing mattutino alla Fabbrica del Vapore di Milano, pensato per un pubblico che preferisce esperienze musicali alternative e sostenibili. Inoltre, pochi mesi fa Alfa Romeo ha ricoperto il ruolo di Mobility Partner al C2C Festival 2025, una delle manifestazioni musicali più sperimentali e influenti d’Europa, capace ogni anno di trasformare Torino in un laboratorio creativo e multisensoriale.

Attraverso queste collaborazioni, il marchio del Biscione prosegue nel suo percorso di avvicinamento ai linguaggi contemporanei e alle nuove forme di intrattenimento, unendo la tradizione automobilistica italiana a un universo culturale giovane, dinamico e innovativo.

“Cieli su Torino 96 26” non sarà solo un tributo ai trent’anni di carriera dei Subsonica, ma anche una celebrazione dell’identità torinese condivisa tra la band e Alfa Romeo: due simboli di creatività, design e avanguardia che fanno dell’energia urbana la loro forza.