Alfa Romeo protagonista al Salone Nautico Internazionale 2026 di Genova con la Edizione Luna Rossa

Alfa Romeo è Official Car del Salone Nautico Internazionale a Genova. La nuova Edizione Luna Rossa, simbolo di eccellenza italiana tra automotive e nautica.

Alfa Romeo è protagonista assoluta al Salone Nautico Internazionale 2026 di Genova, ricoprendo il ruolo di Official Car dell'evento. La manifestazione, una delle tre più importanti al mondo nel settore per rilievo industriale e posizionamento internazionale, si svolge dall'1 al 6 ottobre presso il moderno Waterfront di Levante progettato da Renzo Piano. In questa cornice unica, Alfa Romeo presenta la nuova serie speciale di gamma Edizione Luna Rossa, celebrando l'incontro perfetto tra due icone dell'eccellenza italiana: l'automotive e la nautica.

Durante il Salone, la gamma Alfa Romeo è presente sia come flotta ufficiale per il servizio di cortesia, sia con esposizioni statiche che vedono protagonista la Edizione Luna Rossa sui modelli Junior, Tonale, Giulia e Stelvio. Il focus dell'attenzione è la spettacolare Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, realizzata in soli dieci esemplari già tutti venduti, dotata di specifici interventi tecnici e di uno speciale kit in carbonio in grado di esaltarne l'efficienza aerodinamica. Questo progetto rappresenta la prosecuzione della collaborazione tra Alfa Romeo e Luna Rossa, accomunati dalla passione per l'innovazione, l'eccellenza sportiva e la continua ricerca di superare i propri limiti.

Imponente e iconico anche il motorhome Alfa Romeo, cuore del tour itinerante Road to Napoli 2027, che attraversa l'Italia e l'Europa seguendo le tappe delle regate preliminari della Louis Vuitton 38a America's Cup, fino al grande evento finale nel Golfo di Napoli. Ad ogni tappa, il pubblico può scoprire l'universo Alfa Romeo tra sport, stile e tradizione italiana.

Tra i momenti più significativi dell'edizione 2026 si segnala la cerimonia del Design Innovation Award organizzata da Confindustria Nautica, durante la quale Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e Maserati, consegnerà il Premio alla Carriera. Si tratta di un riconoscimento dal forte valore simbolico: celebra non solo i risultati ottenuti, ma l'eredità lasciata nel tempo nel settore nautico italiano e il percorso di chi lo ha contribuito a costruire. Un'occasione che mette in luce l'affinità tra Alfa Romeo e il mondo della nautica, entrambi espressione di una cultura in cui competenza, performance e cura progettuale trasformano la tecnologia in passione ed emozione.

Il Salone rappresenta inoltre per Alfa Romeo una vetrina privilegiata per rafforzare il dialogo con realtà d'eccellenza vicine al marchio. Durante l'evento, sono in programma una serie di incontri che vedranno protagonista Eugenio Franzetti, Head of Global Marketing Alfa Romeo: primo fra tutti un talk con il team di Luna Rossa, seguito il 3 ottobre dall'incontro con Eberhard & Co. e il 4 ottobre con Anantara Hotels & Resorts. Tre appuntamenti che dimostrano la capacità di Alfa Romeo e dei suoi partner di coniugare innovazione, tradizione e identità grazie a esperienze distintive e italianità autentica.