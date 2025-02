Alpine A290 fa il suo debutto nelle strade di Madrid con Zinedine Zidane

A290, la prima city-car sportiva elettrica di Alpine, ha iniziato a percorrere le strade europee. Un momento simbolico per la casa automobilistica francese, che entra con decisione nel mercato delle vetture a zero emissioni senza rinunciare al suo DNA sportivo.

Tra i primi a testare le potenzialità della nuova Alpine A290 c’è Zinedine Zidane, ambasciatore del marchio e sostenitore dei programmi Alpine per le pari opportunità. L’ex fuoriclasse del calcio internazionale ha avuto l’opportunità di guidare la sua A290 GT Performance per le strade di Madrid, rimanendo entusiasta dell’esperienza. “Grazie al mio ruolo di ambasciatore, ho avuto la fortuna di trascorrere un po’ di tempo con tutto il team del programma elettrico Alpine ed è stato appassionante. Ed eccomi qui a girare per Madrid con questa piccola A290 elettrica, magnifica! È incredibile, facile da guidare e al tempo stesso sportiva: un vero piacere.” ha dichiarato Zidane, sottolineando il perfetto equilibrio tra performance e comfort che caratterizza il modello.

Le prime consegne della Alpine A290 sono iniziate a fine dicembre 2024 in Francia e stanno proseguendo in tutta Europa. Un debutto che si accompagna a un importante riconoscimento: la A290 è stata recentemente eletta Car of the Year, a conferma dell’apprezzamento da parte della critica e del pubblico. Questo premio suggella il successo di un’auto che rappresenta un punto di svolta per Alpine, proiettandola nel futuro dell’elettrificazione con un modello capace di coniugare sostenibilità e prestazioni.

L’arrivo della A290 sulle strade europee segna quindi un passo decisivo per Alpine, che dimostra di saper interpretare la transizione elettrica senza rinunciare alla sua identità sportiva. Con il sostegno di ambasciatori d’eccezione come Zidane, questa city-car ha tutte le carte in regola per conquistare gli appassionati e imporsi come una delle vetture elettriche più desiderate del momento.