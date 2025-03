Alpine A390: la sportiva elettrica alla prova del gelo artico

L’Alpine A390, la prima sport fastback 100% elettrica della casa francese, affronta l’ultima fase di test estremi prima del debutto ufficiale. Gli ingegneri di Alpine hanno portato il prototipo nel Circolo Polare Artico, in Svezia, per sottoporlo a condizioni di freddo intenso e garantire che l’auto sia all’altezza delle aspettative.

L’A390 rappresenta un punto di svolta per il marchio, con tecnologie all’avanguardia che devono superare le prove più impegnative prima della produzione di serie. Uno degli aspetti più innovativi è l’Alpine Active Torque Vectoring, una soluzione pensata per ottimizzare la trazione e la stabilità, anche su superfici difficili come la neve e il ghiaccio.

Le prove includono test a temperature fino a -40°C, su strade innevate e persino su laghi ghiacciati, per simulare condizioni estreme e accelerare i processi di usura equivalenti a cinque anni di utilizzo. L’obiettivo è garantire non solo un elevato livello di prestazioni, ma anche la ripetibilità delle performance, un aspetto essenziale per un veicolo elettrico.

L’A390 promette un’esperienza di guida adattabile a diverse esigenze grazie alle cinque modalità di guida, tra cui la nuova modalità “Track”, sviluppata per esaltare la sportività della vettura. La configurazione con tre motori elettrici permette un controllo ancora più preciso, enfatizzando l’agilità e la dinamicità dell’auto anche nelle condizioni più proibitive.

I test non si limitano solo alle prestazioni dinamiche: sono stati attentamente valutati anche il sistema di riscaldamento dell’abitacolo, il disappannamento, lo sbrinamento e il comportamento dell’ESC (Electronic Stability Control) su neve e ghiaccio.

Nonostante il camuffamento, la A390 mostra già alcuni elementi distintivi del design Alpine. Le sue dimensioni (4.615 mm di lunghezza, 1.532 mm di altezza, 1.885 mm di larghezza) offrono un ottimo equilibrio tra abitabilità e sportività. Il frontale si distingue per una firma luminosa ispirata alla show car A390_β, con un suggestivo effetto “Cosmic Dust” che richiama il passaggio di una stella cometa. La calandra micro-perforata e le prese d’aria laterali lavorano per migliorare l’aerodinamica e garantire prestazioni elevate.

L’abitacolo, ancora avvolto nel mistero, svela solo il volante sportivo in Nappa con parte inferiore piatta e comandi ispirati alla Formula 1. Tra le funzionalità esclusive, spiccano i pulsanti “OV” per il sorpasso, “RCH” per la ricarica e “DRIVE” per la selezione delle modalità di guida.

L’Alpine A390 è un progetto interamente francese: sviluppata dai team Alpine, sarà prodotta nello storico stabilimento di Dieppe, mentre i motori verranno realizzati nell’impianto Renault di Cléon. Anche i partner tecnici sono di alto livello: Michelin fornirà pneumatici su misura con la marcatura specifica A39, mentre Devialet curerà il sistema audio premium.

L’attesa per la A390 sta per terminare: l’auto sarà presentata ufficialmente il 27 maggio 2025 a Dieppe, nel corso delle celebrazioni per il 70° anniversario di Alpine. Un evento che segnerà l’ingresso definitivo del marchio nel mondo delle sportive elettriche, con un modello che promette di ridefinire il concetto di performance e piacere di guida.