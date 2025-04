Alpine e Cibox rivoluzionano la mobilità urbana con una nuova gamma di monopattini elettrici

Alpine, la storica marca francese di auto sportive, e Cibox, esperto nella micromobilità elettrica, hanno annunciato una partnership strategica per lo sviluppo di una linea esclusiva di monopattini elettrici. La collaborazione, legata al marchio di monopattini elettrici Yeep.me, promette di portare una ventata di novità nel panorama della mobilità urbana.

La partnership triennale si concretizzerà con il lancio di una gamma di monopattini elettrici “Performance” in co-branding, previsto per l’estate del 2025. I prodotti saranno inizialmente disponibili attraverso i canali di distribuzione di Yeep.me e successivamente negli Alpine Store.

I nuovi monopattini elettrici Alpine x Yeep.me combineranno l’anima sportiva, le prestazioni e l’agilità tipiche del marchio Alpine con le esigenze tecnologiche di durata e adattabilità richieste dalla mobilità moderna.

Il primo modello della gamma, Alpine 100A GT powered by Yeep.me, sarà lanciato al prezzo di 599€ (IVA inclusa) e richiama nel design la city car sportiva A290, eletta auto dell’anno 2025. Il monopattino offrirà 5 anni di garanzia e specifiche tecniche di alto livello: design racing con carenatura specifica Alpine e luce diurna a LED a forma di croce, telaio rigido con forcella telescopica, motore con potenza istantanea fino a 1.200 W, batteria a lunga durata per un’autonomia di oltre 50 km, sistema a doppio freno a disco ad alte prestazioni, 4 indicatori di direzione a LED, controller intelligente collegato ad un’App per la sicurezza, il controllo a distanza e gli aggiornamenti, telaio in acciaio tubolare, impermeabilità IPX6 e connettori e moduli intercambiabili per una facile manutenzione.

Antonino Labate, Direttore Vendite, Marketing e Customer Experience di Alpine, ha dichiarato: “Alpine è molto contenta di sviluppare una gamma di monopattini elettrici con Yeep.me, per poterci espandere con una nuova forma di mobilità urbana, complementare al nostro Dream Garage 100% elettrico. Questo primo monopattino richiama la nostra city car sportiva, A290, e può essere collegato direttamente ad essa per la ricarica. Può anche essere acquistato come optional per chi lo desidera, ed è proprio questo il senso della nostra collaborazione.”

Georges Lebre, Presidente e CEO di Cibox, ha aggiunto: “Siamo molto orgogliosi di siglare questa partnership con questa storica, coinvolgente e innovativa marca francese. Le auto Alpine sono rinomate per le loro prestazioni e la loro agilità. Più recentemente, Alpine si è posizionata sul mercato dei veicoli elettrici con grandi ambizioni. L’associazione del nostro marchio con Alpine è un modo efficace per dimostrare la competenza di Cibox nella micromobilità elettrica, nel contesto di una collaborazione franco-francese. I modelli di monopattini elettrici del nostro segmento ‘performance’ avranno da ora in poi il doppio marchio Alpine x Yeep.me.”