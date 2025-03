Alpine inaugura l’Atelier A290 Lounge nel cuore di Milano

Nel cuore della capitale italiana del design e dell’innovazione, Alpine ha inaugurato il suo Atelier A290 Lounge, un esclusivo spazio pensato per coinvolgere appassionati e clienti in un’esperienza immersiva all’insegna della sportività e dell’eleganza. L’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco come Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato di Renault Group Italia, e Antonino Labate, VP Sales Marketing & Customer Experience del brand Alpine.

L’Atelier Alpine A290 Lounge non è un semplice showroom, ma un luogo dove il marchio francese si esprime nella sua massima essenza. Situato nella moderna e dinamica zona di Gae Aulenti, l’Atelier offre un ambiente raffinato e innovativo, con un design che richiama il DNA sportivo del brand. L’apertura di questo spazio rappresenta un ulteriore passo nella strategia di Alpine di portare la propria identità nel cuore delle grandi metropoli.

All’interno dell’Atelier, gli appassionati possono ammirare da vicino la nuova Alpine A290, prima city car sportiva 100% elettrica, che segna l’inizio della rivoluzione green del brand. Oltre all’esposizione dei modelli, il pubblico può personalizzare la propria Alpine grazie all’esclusivo programma Atelier Alpine, scegliendo tra diverse tinte per la carrozzeria, pinze freno, cerchi e rivestimenti interni.

Non solo auto: la Lounge milanese diventerà anche un hub per eventi esclusivi, con un calendario ricco di appuntamenti che animeranno la scena milanese. Durante la Design Week, per esempio, l’Atelier ospiterà eventi speciali e iniziative dedicate al mondo del design e dell’innovazione.

L’ambiente è arricchito dagli arredi di Poltrona Frau, brand con cui Alpine ha già collaborato per la realizzazione della A110 R Ultime. Questa sinergia tra due eccellenze del design e dell’artigianato conferma l’attenzione del brand francese per il lusso e la personalizzazione.

La crescita di Alpine non si ferma qui. Il brand ha chiuso il 2024 con 163 Alpine Store nel mondo, e per il 2025 è prevista l’apertura di oltre 40 nuovi punti vendita, superando i 200 store a livello globale. Dopo l’apertura di Barcellona nel 2024, seguiranno le aperture di Parigi e Londra nel corso del 2025.

L’Atelier A290 Lounge è il trampolino di lancio per il Dream Garage 100% elettrico di Alpine. La A290, che ha conquistato il titolo di Car of the Year 2025, si distingue per prestazioni di alto livello: accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi, potenza di 220 CV, coppia di 300 Nm e un peso di 1.479 kg. Con i suoi 5 posti e un bagagliaio da 326 litri, questa city car sportiva offre il perfetto equilibrio tra prestazioni e praticità.

Il futuro del brand prevede il lancio della A390, fastback sportiva del segmento C, e della nuova generazione della A110, consolidando Alpine come un punto di riferimento nella sportività elettrica.