American Vintage lancia la sua prima collezione sportiva: nasce American Vintage Sports Club

Dal 2005, American Vintage si distingue per il suo stile autentico e senza tempo. Oggi, il brand marsigliese amplia ancora una volta i propri orizzonti con una novità che segna un’evoluzione naturale del suo universo: il lancio della prima collezione sportiva per adulti, battezzata American Vintage Sports Club.

Un progetto che unisce moda e movimento, restando fedele all’identità del marchio. «American Vintage condivide molti valori con lo sport. Concetti come il lavoro di squadra e il movimento sono sempre stati fondamentali per noi», racconta il team stile del brand. Nella sede centrale, dove non mancano palestra, campo da padel e corsi settimanali, lo sport è parte integrante del benessere del team e riflette la filosofia del fondatore e CEO Michaël Azoulay.

La collezione debutta con circa venti referenze dedicate alla donna e una decina pensate per l’uomo, proponendo un guardaroba sportivo ma sofisticato. Leggings, felpe, t-shirt e reggiseni sportivi sono realizzati con la stessa cura e attenzione ai dettagli che contraddistinguono il prêt-à-porter di American Vintage. Ogni capo è pensato per garantire libertà di movimento, comfort e stile, perfetto tanto per l’attività fisica quanto per la vita quotidiana.

L’attenzione ai materiali e ai volumi è al centro della collezione: tessuti tecnici e strutturati incontrano linee morbide e contemporanee, creando silhouette urbane e versatili. Le tonalità scelte riflettono il DNA del brand: colori minerali, caldi e pop, un trittico cromatico caro alla maison marsigliese. Le ispirazioni spaziano dal retrò, come nel body e nei pantaloni GOF donna, fino al contemporaneo, con modelli come il DYF uomo dal design bicolore.

Il logo American Vintage diventa protagonista assoluto: un omaggio all’anno di fondazione, il 2005, e alla storia del marchio. Piccolo o oversize, discreto o grafico, il logo si adatta al capo e ne sottolinea l’identità sportiva e urbana.

Con American Vintage Sports Club, il brand entra nel mondo dello sportswear con la sua consueta raffinatezza, coniugando funzionalità, eleganza e comfort. Una collezione che invita a vivere il movimento come espressione di stile e libertà.

La nuova linea è disponibile in selezionate boutique American Vintage e sul sito ufficiale del marchio, pronta a conquistare chi cerca un look sportivo ma autenticamente chic.