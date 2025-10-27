Connect with us

Hi, what are you looking for?

Moda

American Vintage lancia la sua prima collezione sportiva: nasce American Vintage Sports Club

Published

Dal 2005, American Vintage si distingue per il suo stile autentico e senza tempo. Oggi, il brand marsigliese amplia ancora una volta i propri orizzonti con una novità che segna un’evoluzione naturale del suo universo: il lancio della prima collezione sportiva per adulti, battezzata American Vintage Sports Club.

Un progetto che unisce moda e movimento, restando fedele all’identità del marchio. «American Vintage condivide molti valori con lo sport. Concetti come il lavoro di squadra e il movimento sono sempre stati fondamentali per noi», racconta il team stile del brand. Nella sede centrale, dove non mancano palestra, campo da padel e corsi settimanali, lo sport è parte integrante del benessere del team e riflette la filosofia del fondatore e CEO Michaël Azoulay.

La collezione debutta con circa venti referenze dedicate alla donna e una decina pensate per l’uomo, proponendo un guardaroba sportivo ma sofisticato. Leggings, felpe, t-shirt e reggiseni sportivi sono realizzati con la stessa cura e attenzione ai dettagli che contraddistinguono il prêt-à-porter di American Vintage. Ogni capo è pensato per garantire libertà di movimento, comfort e stile, perfetto tanto per l’attività fisica quanto per la vita quotidiana.

L’attenzione ai materiali e ai volumi è al centro della collezione: tessuti tecnici e strutturati incontrano linee morbide e contemporanee, creando silhouette urbane e versatili. Le tonalità scelte riflettono il DNA del brand: colori minerali, caldi e pop, un trittico cromatico caro alla maison marsigliese. Le ispirazioni spaziano dal retrò, come nel body e nei pantaloni GOF donna, fino al contemporaneo, con modelli come il DYF uomo dal design bicolore.

Il logo American Vintage diventa protagonista assoluto: un omaggio all’anno di fondazione, il 2005, e alla storia del marchio. Piccolo o oversize, discreto o grafico, il logo si adatta al capo e ne sottolinea l’identità sportiva e urbana.

Con American Vintage Sports Club, il brand entra nel mondo dello sportswear con la sua consueta raffinatezza, coniugando funzionalità, eleganza e comfort. Una collezione che invita a vivere il movimento come espressione di stile e libertà.

La nuova linea è disponibile in selezionate boutique American Vintage e sul sito ufficiale del marchio, pronta a conquistare chi cerca un look sportivo ma autenticamente chic.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Honda Prelude e:HEV: il ritorno di un’icona

Moda

American Vintage lancia la sua prima collezione sportiva: nasce American Vintage Sports Club

Motori

Polini Motori a EICMA 2025: la tradizione incontra l’innovazione elettrica

Spettacolo

EMILI KASA: torna a mezzanotte con “Pita Gyros”

Motori

La nuova BMW iX3 rivoluziona l’esperienza di ricarica

Tecnologia

OPPO e Google: una nuova era di intelligenza artificiale per smartphone

Motori

Nuove supercar per i Carabinieri: Maserati e Alfa Romeo al servizio delle missioni sanitarie urgenti

Sport

Hyundai alla Wizzair Venice Marathon: un grande coinvolgimento di runner e pubblico

Tecnologia

Ray-Ban Meta (Gen 2): quando la tecnologia incontra lo stile per rivoluzionare la quotidianità

Motori

Jim Redman ospite d’onore allo stand Honda Classic al Salone Auto e Moto d’Epoca di Bologna

Tecnologia

Audi rivoluziona l’esperienza digitale con la nuova app myAudi e l’assistente AI integrato

Motori

MAK lancia QVARZ: la nuova ruota in lega dal design grintoso e versatile per crossover e passenger cars

Spettacolo

Ornella Vanoni celebra i 30 anni di “Sheherazade” con una versione rimasterizzata

Motori

Pirelli Supplier Day 2025: innovazione, sostenibilità e qualità al centro della strategia globale dell’azienda

Spettacolo

DAVE torna con l’attesissimo terzo album “THE BOY WHO PLAYED THE HARP”

Società

Nuova Puntata di “Quarta Repubblica”: giustizia e indagini Sotto i Riflettori

Spettacolo

Armin van Buuren: il suo primo album acustico “Piano” in esclusiva su Apple Music Classical

Spettacolo

TIZIANO FERRO: esce oggi “Sono un grande”

Spettacolo

POOH 60: il ritorno live della storica band italiana con doppia data al PalaSele nel 2026

Spettacolo

Björk: Cornucopia Live – la straordinaria esperienza visionaria arriva in edizione fisica
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Vans annuncia con entusiasmo la sua prima collaborazione con Travis Barker, un leggendario batterista e icona del punk rock. Questa partnership segna la nascita...

5 giorni ago

Moda

Eastpak x Ghostbusters: la collezione in edizione limitata che celebra Halloween

Eastpak si unisce al fenomeno iconico dei Ghostbusters per una collaborazione esclusiva che fonde l’inconfondibile resistenza del marchio con l’immaginario paranormale del celebre franchise....

5 giorni ago

Moda

Suzuki Capsule Collection 2025: il passato incontra il futuro all’EICMA di Milano

La nuova Suzuki Capsule Collection 2025 debutta in edizione limitata all’EICMA 2025, dal 6 al 9 novembre, presso lo stand Suzuki nel Padiglione 6...

5 giorni ago

Moda

EICMA 2025: Caberg svela la nuova collezione caschi moto 2026

In occasione della 82ª edizione di EICMA 2025, in programma a Milano dal 4 al 9 novembre 2025, Caberg presenta la sua nuova collezione...

6 giorni ago