Spettacolo

Amy Macdonald torna in Italia: unica data al Fabrique di Milano il 17 febbraio

Published

La cantautrice scozzese Amy Macdonald, tra le voci più amate della scena pop-folk britannica, torna finalmente in Italia per un’unica e imperdibile data martedì 17 febbraio 2026 al Fabrique di Milano. L’artista si esibirà come special guest del live di Better Joy, offrendo al pubblico un concerto che unisce i grandi classici della sua carriera ai brani del nuovo album “Is This What You’ve Been Waiting For?”, pubblicato l’11 luglio 2025 da BMG.

Con oltre 12 milioni di dischi venduti, 12 certificazioni di platino e più di un miliardo di stream, Amy Macdonald si è affermata come una delle artiste scozzesi più influenti della sua generazione. Il suo talento nel trasformare esperienze di vita, emozioni e speranze in canzoni intense e autentiche le ha permesso di conquistare un pubblico internazionale, con oltre 5 milioni di spettatori in tutto il mondo.

Il nuovo progetto discografico segna un capitolo importante nella sua carriera. “Is This What You’ve Been Waiting For?” rappresenta una raccolta di brani audaci e ispirati, dedicati ai temi della rinascita, della libertà e della resilienza. Macdonald esplora le sfide personali e sociali del nostro tempo, dai rapporti tossici alla pressione delle aspettative, fino al desiderio di affermazione personale.

La title track, che apre il disco, mostra il lato più energico e liberatorio della sua musica, con un impatto che richiama l’intensità dei suoi concerti dal vivo. Il brano porta la firma dei produttori Nicolas Rebscher (AURORA, Louis Tomlinson) e Jim Abbiss (Adele, Arctic Monkeys), due nomi che sottolineano l’elevato livello qualitativo del progetto.

Amy Macdonald ha iniziato il suo percorso musicale a soli 12 anni, quando ha imbracciato per la prima volta la chitarra di suo padre. A 18 anni, mentre la scena musicale si spostava su MySpace, lei preferì inviare un demo tradizionale che avrebbe cambiato per sempre il corso della sua vita. Il risultato è stato l’esordio folgorante con l’album This Is the Life (2007), uno dei dieci dischi più venduti del 2008, trainato dai singoli This Is the Life e Mr Rock and Roll.

Da allora, la musicista scozzese non si è più fermata: ha collezionato tour mondiali da tutto esaurito, due Echo Awards (l’equivalente tedesco dei Grammy) e innumerevoli elogi dalla critica internazionale. Testate come The Guardian, The Times, The Telegraph e persino il New York Times hanno riconosciuto la forza della sua voce e la profondità della sua scrittura. Parallelamente, Macdonald è apparsa in importanti programmi televisivi tra cui The Ellen DeGeneres Show e The Late Late Show.

L’artista ha intrapreso un ampio tour che la vedrà impegnata tra Regno Unito ed Europa, con una tappa speciale all’OVO Hydro di Glasgow e partecipazioni a festival prestigiosi come l’Isola di Wight e il Neighbourhood Weekender. La data di Milano rappresenta quindi un’occasione unica per i fan italiani di riascoltarla dal vivo in una veste completamente rinnovata, ma sempre fedele al suo spirito indipendente e genuino.

Con “Is This What You’ve Been Waiting For?”, Amy Macdonald conferma la sua capacità di rinnovarsi senza perdere l’anima che l’ha resa celebre. Energia, emozione e sincerità saranno gli ingredienti principali di un concerto che promette di essere uno dei momenti più attesi della stagione live 2026.

I biglietti per il concerto al Fabrique di Milano il 17 febbraio 2026 sono già disponibili sui principali circuiti di prevendita.

