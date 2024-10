Angelo Sticchi Damiani rieletto Presidente dell’ACI fino al 2028

Nell’Assemblea dell’Automobile Club d’Italia tenutasi il 16 ottobre 2024, Angelo Sticchi Damiani è stato eletto Presidente dell’ACI per il prossimo quadriennio, dal 2025 al 2028. Con oltre il 90% dei voti, Sticchi Damiani, ingegnere civile e stimato progettista di infrastrutture stradali, assume il ruolo più alto all’interno dell’ACI.

“Sono onorato e entusiasta di essere stato eletto Presidente dell’Automobile Club d’Italia. Ringrazio tutti coloro che hanno espresso fiducia in me, e mi impegno a lavorare con dedizione e passione per il bene dell’associazione e dei suoi membri”, ha dichiarato Sticchi Damiani dopo l’elezione.

Angelo Sticchi Damiani, originario di Lecce, è sposato e padre di due figli. La sua carriera nel settore delle infrastrutture stradali ha dato prova della sua competenza e professionalità, che ora metterà al servizio dell’ACI per guidarla verso nuovi traguardi e consolidare il suo ruolo di riferimento nel mondo automobilistico italiano.

L’elezione di Sticchi Damiani come Presidente dell’ACI rappresenta un’importante svolta per l’associazione, che potrà contare sulla sua leadership per affrontare le sfide del settore e promuovere iniziative a beneficio di tutti gli automobilisti italiani. La vasta esperienza e le competenze di Sticchi Damiani si preannunciano come un valore aggiunto per l’ACI e per l’intero panorama automobilistico nazionale.