ANNA è per il terzo anno consecutivo l’artista femminile più ascoltata su Spotify Italia

È ufficiale: ANNA si conferma per il terzo anno consecutivo l’artista femminile più ascoltata su Spotify Italia. Un risultato straordinario che consolida ulteriormente il primato di una delle voci più influenti e riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea. L’annuncio arriva in concomitanza con il successo del VERA BADDIE TOUR 2025, la tournée nei palazzetti che ha registrato dieci date completamente sold out.

Durante questo tour da record, ANNA ha portato in tutta Italia uno spettacolo dal forte impatto visivo e concettuale, costruendo quello che molti definiscono un vero manifesto generazionale. Il palco è stato studiato come un enorme lettore CD portatile, un omaggio agli anni ’90 e 2000, con visual che richiamano quell’estetica fatta di energia e libertà. Tre cambi d’abito e un corpo di ballo formato da dieci performer – guidati dal coreografo Carlos Díaz Gandía, che ha collaborato con artisti internazionali come Will Smith, Nathy Peluso e Mahmood – completano un’esperienza che unisce glamour, ritmo e messaggio.

Il pubblico ha potuto rivivere i successi che hanno reso ANNA una delle figure di spicco della nuova generazione urban italiana: tra i brani eseguiti, “TT LE GIRLZ”, “Gasolina”, “30°C”, “Una tipa come me”, “BBE”, “Bando” e l’ultimissimo singolo “Désolée”. Non sono mancati i momenti più intimi, con versioni piano e voce di “Diversità”, “3 di Cuori” e “1Momento”, che hanno mostrato la sua dimensione più personale e autentica.

Un elemento singolare del tour è stata l’introduzione di un diffusore di fragranza Cotton Candy, che ha reso ogni concerto un’esperienza multisensoriale. È il primo live in Italia a utilizzare questa essenza, pensata per creare un coinvolgimento olfattivo e avvicinare ancora di più pubblico e artista.

Il 2025 è stato un anno memorabile per ANNA. La rapper ligure, oggi 22enne, è entrata nella classifica globale delle 20 rapper più ascoltate al mondo su Spotify, condividendo il ranking con nomi del calibro di Doja Cat, Nicki Minaj e Cardi B. A marzo è stata premiata ai Billboard Women in Music Awards a Los Angeles come *“Woman of the Year – Italia”*, salendo sul palco accanto a icone internazionali come Doechii, Jennie delle Blackpink e Gracie Abrams.

Nel panorama discografico, ANNA continua a infrangere record. Il suo album d’esordio “VERA BADDIE” – certificato quattro volte Platino – è stato il disco rimasto più a lungo alla prima posizione nelle classifiche italiane nel 2024. È stato inoltre il più venduto di un’artista donna e il terzo in assoluto nel Paese nello stesso anno. Con oltre 2,5 milioni di copie certificate e più di 15 brani arrivati al primo posto della classifica singoli FIMI, ANNA è oggi la più giovane artista femminile italiana a raggiungere tali traguardi.

Dall’exploit di “Bando” – il brano che l’ha resa famosa a livello mondiale – fino ai recenti successi con artisti come Lazza, Sfera Ebbasta, Guè, Takagi & Ketra, Capo Plaza e Rhove, il percorso di ANNA è un continuo crescendo di certificazioni, riconoscimenti e sfide vinte.

Con il VERA BADDIE TOUR 2025 interamente sold out e il riconoscimento come artista femminile più ascoltata dell’anno su Spotify, ANNA conferma la sua leadership indiscussa nella scena musicale italiana e internazionale. A soli 22 anni, la giovane rapper è riuscita a trasformare la sua visione in un movimento culturale, unendo ritmo, stile e consapevolezza in un linguaggio capace di conquistare milioni di fan e ridefinire la figura della popstar contemporanea.

