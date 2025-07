Annunciato MY HERO ACADEMIA: All’s Justice, il nuovo gioco di combattimento 3D ad arena

Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi il nuovo titolo tanto atteso dai fan degli anime: MY HERO ACADEMIA: All’s Justice. Basato sul celebre anime MY HERO ACADEMIA, questo avvincente picchiaduro 3D ad arena porta i giocatori nel bel mezzo dell’arco narrativo “Final War”.

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice sarà disponibile su diverse piattaforme tra cui PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Il gioco promette di offrire un’esperienza unica, con battaglie di squadra 3v3 che vedranno protagonisti i più celebri Eroi e Villain della serie. Gli appassionati avranno l’opportunità di giocare nei panni di personaggi iconici come Midoriya, Katsuki Bakugo, All Might, Tomura Shigaraki e Himiko Toga, sfruttando i loro Quirk unici per prevalere sugli avversari.

La modalità Storia del gioco permetterà ai fan di rivivere alcuni dei momenti più memorabili della serie, consentendo di esplorare gli eventi della Final War dal punto di vista sia degli Eroi che dei Villain. Le sequenze filmate esclusive, adattate dall’opera originale, mirano a catturare l’intensità emotiva e la drammaticità della guerra, culminando nello scontro leggendario tra One For All e All For One.

Bandai Namco ha annunciato che nei prossimi mesi saranno svelati ulteriori dettagli, inclusi un sistema di combattimento rinnovato e altre caratteristiche aggiuntive che arricchiranno l’esperienza di gioco. Nel frattempo, i fan possono guardare il trailer italiano dell’annuncio per farsi un’idea di ciò che li attende.

Con un’enfasi sulle versioni potenziate dei personaggi e un’estetica ispirata alle loro apparizioni più recenti, MY HERO ACADEMIA: All’s Justice promette di essere un titolo imperdibile sia per i fan della serie sia per gli appassionati di giochi di combattimento.