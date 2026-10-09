Anticipazione: intervista a Giuseppe Sempio questa sera

Questa sera il programma Quarto Grado proporrà un'attesa intervista a Giuseppe Sempio, figura centrale nell'attenzione mediatica recente, in onda intorno alle ore 23 su Retequattro. Nel corso della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, verrà anche trasmessa un'intervista a Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, prevista per le 21.40.

Durante un'anticipazione trasmessa su Dentro la notizia, Sempio ha risposto alle domande più delicate della vicenda che lo coinvolge. Tra i punti affrontati, si è discusso della possibilità che dei soldi versati agli avvocati siano giunti, in qualche modo, alla polizia giudiziaria. Sempio ha dichiarato con fermezza: Non credo.

Riflettendo sulle proprie azioni passate, Giuseppe Sempio ha evidenziato un solo rimpianto: No, se tornassi indietro l'unica cosa che farei è farmi fare la fattura. Solo quello. Quello che hanno fatto gli avvocati in quel periodo, secondo me, non l'hanno fatto male. Hanno fatto bene, sono stati pagati per il loro lavoro.

Un altro aspetto affrontato nell'intervista riguarda le sue aspettative nel momento in cui ha letto dell'archiviazione per Venditti. Sempio ha ammesso: Sì, questo lo avevo pensato. Non ho capito come mai è stata girata questa cosa e non lo capisco neanche adesso, perché io quella gente lì non la conosco neanche (Giuseppe Spoto e Silvio Sapone, ndr), non so chi sono.

L'intervista completa sarà trasmessa questa sera, promettendo nuovi elementi e riflessioni dirette dalle parole di Sempio e della madre di Andrea Sempio, in una delle puntate più attese del programma.