Natura E... di Città del sole propone regali di Natale unici tra design, scienza e culture millenarie. Idee originali che emozionano e valorizzano ogni dono.

Trovare un regalo di Natale davvero speciale è spesso una sfida, ma una nuova collezione porta sotto l'albero oggetti in grado di sorprendere chi li riceve ben oltre il momento dell'apertura. Natura E..., ideata da Città del sole, ripensa il concetto di dono, proponendo una selezione di oggetti che uniscono estetica contemporanea e suggestioni di culture millenarie. Ogni articolo è pensato per accompagnare la quotidianità, ravvivando gli spazi con un design insolito o con dettagli legati a tradizioni remote.

Tra le proposte più affascinanti spicca Coltiva il tuo bonsai acero, un kit che permette di cimentarsi con l'antica arte orientale del bonsai. Nata secoli fa in Cina e perfezionata in Giappone, questa pratica celebra l'armonia tra uomo e natura. Il kit contiene tutto l'occorrente per coltivare un acero, permettendo a chiunque di intraprendere questo particolare viaggio botanico domestico.

Per chi ama invece giocare con la luce e i colori, la collezione offre il Cubo Prisma, un raffinato cubo ottico in cristallo con facce colorate che sfruttano i principi della rifrazione per moltiplicare le sfumature in base all'angolazione e alla luce. Un oggetto ad alto valore decorativo, ideale sulla scrivania o in soggiorno.

Anche la natura trova spazio nella Sfera floreale orchidea, un esclusivo fermacarte che custodisce una vera Phalaenopsis, congelata nel tempo all'interno della resina trasparente. L'orchidea, simbolo universale di eleganza e grazia, si trasforma così in piccolo tesoro da ammirare e tramandare.

Per chi cerca un tocco di magia, la Sfera luminosa Galassia è una lampada sospesa in vetro su base di legno che, con tecnologia LED ricaricabile e senza fili, offre giochi di luce personalizzabili scegliendo tra illuminazione fredda, calda o combinata. Basta un semplice tocco per dare all'ambiente una suggestiva atmosfera rilassante che richiama la serenità cosmica.

Non manca lo spazio alla scienza con Goo Motion, un curioso gadget portatile sensibile al suono. Al suo interno milioni di particelle ferromagnetiche, sospese in un liquido, reagiscono alle vibrazioni acustiche: si aggregano, si disperdono e si muovono al ritmo della musica o persino della voce, rendendo ogni utilizzo un'esperienza interattiva.

Quello che accomuna le proposte di Natura E... è l'idea che un regalo possa avere un senso, una funzione emotiva e una storia da raccontare. Città del sole da sempre attenta a oggetti particolari e significativi, conferma così il suo modo di intendere il Natale: qualcosa da vivere, non solo da scartare.