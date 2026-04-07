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Aprilia Pro Experience 2026: una giornata da sogno a Misano con Biaggi e i piloti MotoGP

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Una giornata unica, all’insegna della velocità e dell’eccellenza motociclistica, attende gli appassionati il prossimo 18 aprile presso il Misano World Circuit. Torna infatti l’Aprilia Pro Experience, un appuntamento che offre l’opportunità irripetibile di vivere un’esperienza da vero pilota in sella alle supersportive di Noale, affiancati da coach d’eccezione.

L’edizione 2026 segna il quinto anniversario di questo format esclusivo, una combinazione perfetta tra formazione professionale e pura passione racing. Solo 20 partecipanti avranno la possibilità di prendere parte a questa giornata straordinaria e di scendere in pista con le straordinarie Aprilia RSV4 Factory, le stesse moto che hanno conquistato ben sette titoli mondiali Superbike.

A rendere l’esperienza davvero memorabile saranno i “super coach” scelti per accompagnare i partecipanti in pista e nel box: Max Biaggi, leggenda assoluta del motociclismo, sei volte campione del mondo (quattro nella classe 250 e due nel Mondiale Superbike), sarà affiancato dall’intera formazione Aprilia Racing MotoGP composta da Marco Bezzecchi, Jorge Martin e Lorenzo Savadori.

“Aprilia Pro Experience non è soltanto un corso di guida in pista super esclusivo, è un’esperienza racing di altissimo livello”. Questa è la filosofia che da anni anima l’evento, e che si ritrova anche nell’edizione di Misano, concepita per offrire a ogni partecipante un’immersione completa nel mondo delle competizioni. La giornata prevede cinque turni in pista della durata di venti minuti ciascuno, alternati a briefing e debriefing tecnici dedicati all’analisi dei video realizzati onboard.

Ogni pilota sarà seguito in modo personalizzato dai coach, che si alterneranno tra i diversi gruppi per garantire a tutti almeno un turno con ciascuno degli istruttori. Non mancherà un momento particolarmente emozionante: il giro di pista da passeggero a bordo della RSV4 Factory guidata da uno dei super coach.

L’attenzione al dettaglio si estende anche oltre la pista: i partecipanti potranno portare con sé un servizio fotografico dedicato e riceveranno un personal gift come ricordo della giornata. La moto impiegata per l’esperienza sarà equipaggiata con pneumatici Dunlop, scelti per garantire prestazioni e sicurezza ottimali durante il track day.

Il costo dell’esperienza è di 3.500 euro, IVA inclusa, a conferma del carattere esclusivo e della qualità assoluta dell’evento. L’Aprilia Pro Experience rappresenta non solo un’occasione per affinare le proprie capacità di guida sportiva grazie al metodo dell’Aprilia Academy, ma anche un momento di incontro diretto con i grandi protagonisti del motociclismo mondiale.

Misano, con la sua storia e il suo fascino di circuito leggendario, sarà ancora una volta il palcoscenico ideale di un evento pensato per chi sogna di vivere l’adrenalina e la precisione della MotoGP da protagonista. L’Aprilia Pro Experience 2026 è pronta a regalare un’altra giornata indimenticabile, in puro stile racing.

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