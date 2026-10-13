Arjun debutta in Street Fighter 6: un nuovo guerriero tra verità e giustizia

Street Fighter 6 si arricchisce di una nuova, affascinante figura: Arjun, il secondo personaggio rilasciato del Year 4, è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2. Il suo ingresso porta una ventata di novità al celebre picchiaduro, unendo potenza fisica e profondità narrativa.
Ex agente di polizia indiano, Arjun si lancia sul ring animato da una ricerca personale di verità e giustizia. Accusato ingiustamente dell'omicidio del suo partner, il suo percorso è segnato da una tensione emotiva che si riflette nelle sue tecniche di combattimento.
L'intelligenza e la forza di Arjun si manifestano in Fighting Ground e Battle Hub, dove i giocatori possono sperimentare il suo stile fatto di resistenza e potenza.
Arjun è disponibile per chi possiede o acquista il Character Pass Year 4 o l'Ultimate Pass Year 4. Il suo outfit 1 lo rappresenta durante la fuga per vendetta, mentre il secondo offre una versione idealizzata del personaggio, accessibile dopo aver portato al massimo la sua Acquisition Gauge nella modalità Avatar Arcade o tramite Fighter Coin.
Le tecniche basate sulla respirazione yoga contraddistinguono il suo gameplay: Arjun sacrifica la velocità per una potenza devastante. I suoi attacchi infliggono danni recuperabili anche dopo la parata, mentre colpi a distanza e trappole creative mettono sotto pressione gli avversari.
Insieme ad Arjun debutta l'outfit 4 per C. Viper, continuando la tradizione degli outfit da bagno in versione elegante e aggressiva. Le novità non finiscono qui: tra i personaggi in arrivo durante il Year 4 ci sono Tifa dalla serie FINAL FANTASY VII Remake, attesa per l'inizio del 2027, e Bosch nella primavera dello stesso anno.
Il costante aggiornamento del roster di Street Fighter 6 promette ai fan nuove sfide, storie coinvolgenti e una varietà di stili di lotta, mantenendo la serie tra le più amate nel panorama dei giochi picchiaduro.
Arjun debutta in Street Fighter 6: un nuovo guerriero tra verità e giustizia
Arjun arriva su Street Fighter 6 come secondo personaggio del Year 4. Forte, misterioso, arricchisce il roster con nuove tecniche e storie intriganti.
Street Fighter 6 si arricchisce di una nuova, affascinante figura: Arjun, il secondo personaggio rilasciato del Year 4, è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2. Il suo ingresso porta una ventata di novità al celebre picchiaduro, unendo potenza fisica e profondità narrativa.
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