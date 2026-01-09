Connect with us

Spettacolo

Armand “Mondo” Duplantis torna alla musica con il nuovo singolo “MANS?”

Published

Dopo aver infranto record nel salto con l’asta e conquistato due ori olimpici, Armand “Mondo” Duplantis torna sotto i riflettori, ma questa volta nel mondo della musica. La superstar svedese, recente vincitore del premio “World Sportsman of the Year 2025”, pubblica oggi in digitale il suo nuovo singolo “MANS?”, realizzato in collaborazione con Rex Warren (Rasmus Wahlgren).

L’atleta, ormai abituato a volare sempre più in alto, sembra voler trasferire la stessa energia e leggerezza anche nella sua carriera musicale. Dopo il debutto nel 2025 con i brani “Bop” e “4L”, che hanno superato oltre un milione di stream e raggiunto ottimi risultati nelle classifiche svedesi, Duplantis torna a far parlare di sé con un progetto che unisce sonorità pop e R&B, accompagnate da un approccio autentico e istintivo.

In merito a “MANS?”, Mondo Duplantis ha raccontato: “Il brano racconta un amore giovane e istintivo, che non aspetta il momento giusto per manifestarsi. Svegliarsi senza programmi, uscire di casa e scegliere, sul momento, di lasciarsi andare e correre un rischio.”

Ha continuato spiegando come è nata la canzone: “‘MANS?’ è stato scritto nel mio appartamento in Louisiana, con il mio amico Rasmus/Rex. Abbiamo deciso di abbracciare il più possibile quella dimensione autentica e spontanea dell’ambiente in cui è stato creato, per cercare di inserirlo poi al meglio all’interno di questo brano.”

Le parole di Duplantis riflettono la filosofia che sembra guidare anche la sua vita sportiva: l’importanza di seguire l’istinto e di non temere l’ignoto. “MANS?” rappresenta quindi un’evoluzione naturale nel percorso artistico e umano del giovane campione, che trasforma le proprie emozioni in musica, mantenendo intatta quella ricerca di perfezione che lo contraddistingue da sempre.

Con una voce dal timbro distintivo, una scrittura carica di sincerità e una produzione curata, Mondo conferma il suo talento e la sua determinazione anche al di fuori delle pedane di atletica. Dopo anni di lavoro in studio, è pronto a consolidarsi come uno dei nomi emergenti più interessanti della scena pop/R&B internazionale.

Armand “Mondo” Duplantis, che ha già conquistato milioni di fan in tutto il mondo grazie alle sue imprese sportive, mostra ora un lato più personale e intimista della sua personalità. La nuova traccia ne è la testimonianza, combinando spontaneità, fragilità e passione in un brano che racconta la libertà di esprimersi senza limiti e senza schemi.

“MANS?” è disponibile da oggi in digitale e segna il ritorno di un talento capace di unire due mondi apparentemente lontani – quello dello sport e quello della musica – con la stessa determinazione, eleganza e autenticità che lo hanno reso una leggenda.

