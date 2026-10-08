Arriva su Sky la stagione finale di Nord Sud Ovest Est: la storia leggendaria degli 883

Dal 9 ottobre saranno disponibili in esclusiva su Sky e in streaming su NOW i primi due episodi della seconda e ultima stagione di Nord Sud Ovest Est - La Leggendaria Storia degli 883. La serie, targata Sky Original e firmata da Sydney Sibilia, racconta il percorso di Max Pezzali e Mauro Repetto, interpretati rispettivamente da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, a partire dal culmine del loro successo, alle prese con la nuova fase della loro carriera dopo l'esplosione degli anni '90.



Dopo l'indimenticabile estate del 1992, la vita dei due protagonisti non è più la stessa: diventare famosi era solo l'inizio, adesso arriva la parte più difficile: dare un nuovo senso ai propri sogni e continuare a scrivere musica quando tutto intorno è cambiato.



La seconda stagione, prodotta da Sky Studios e Groenlandia, trasporta il pubblico nell'esplosivo 1993 di Max e Mauro. Le loro vicende sono affiancate dalla storia dei Righeira, anch'essa ambientata negli anni '80 a Torino, dove due ragazzi pieni di talento sognavano di sfondare uniti dalla passione per la musica. Attraverso il parallelo tra i due duo musicali si mette in scena una domanda fondamentale: quando arrivano fama e ambizioni, cosa conta di più: la carriera o l'amicizia?



Oltre a Nuzzolo e Giuggioli tornano Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto) e Riccardo Armiento (Nemorino). Novità tra i volti femminili con Gaia Zampighi (Michela Rossini) e Rosa Barbolini (Caterina). Il nuovo team di regia vede, oltre a Sydney Sibilia, anche Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi, mentre la sceneggiatura è firmata da Francesco Agostini, Marco Pettenello e lo stesso Sibilia.



Nei primi episodi, Max e Mauro sono chiamati a rispondere a interrogativi profondi: se hanno avuto successo raccontando la loro vita, cosa racconteranno ora che tutto è cambiato? Tra apparizioni impreviste di Silvia e il primo appuntamento di Max con Michela Rossini, la vita privata si intreccia con la pressione di dover scrivere un nuovo album, punto centrale della narrazione.



Non mancano i momenti ironici e leggeri, come il monologo esilarante di Pierpaolo davanti a casa di Max o la corsa contro il tempo di Cisco per sistemarsi i capelli prima di una premiazione. Suggestiva anche la scena in cui Max parla da solo in auto, raggiunto dal fantasma di Silvia, prima di essere rassicurato da Michela: le persone creative lo fanno spesso.



La serie mette in primo piano le emozioni, le scoperte e le disillusioni dei protagonisti in un'epoca in cui tutto sembra possibile ma nulla è più semplice come prima. Un racconto autentico di sogni, amicizie e scelte decisive, per chiunque abbia vissuto o abbia scoperto la musica e le storie degli 883.