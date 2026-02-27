Connect with us

Audi A1 e Q2: stile, tecnologia e versatilità per entrare nel mondo dei quattro anelli

Audi rinnova la propria offerta nel segmento d’ingresso del marchio, confermando la disponibilità di Audi A1 e Audi Q2 in tutte le varianti e motorizzazioni. Due modelli che continuano a distinguersi per stile, personalità e qualità costruttiva, rappresentando una porta d’accesso privilegiata all’universo dei quattro anelli.

Audi A1, regina del segmento A0 premium nel 2025, conferma la propria forza commerciale con oltre 190.000 esemplari consegnati in Italia tra A1 e Q2 dal lancio a oggi. Una cifra che testimonia il successo di questi modelli tra la clientela più giovane, attratta da un mix di eleganza, sportività e innovazione.

La versatilità rimane uno degli elementi portanti della gamma. Le motorizzazioni TFSI e TDI spaziano da 116 a 300 CV, offrendo soluzioni adatte a ogni stile di guida. Per Audi Q2, inoltre, la scelta si amplia con tre differenti assetti e la possibilità di optare per la trazione anteriore o integrale quattro, garantendo sicurezza e performance su qualsiasi tipo di percorso. La compatta SUV dei quattro anelli è disponibile in configurazioni adatte a un ampio pubblico, mentre la A1 offre versioni Sportback o allstreet, pensate per combinare praticità e dinamicità urbana con l’eleganza tipica di Audi.

In un panorama automobilistico in continua evoluzione, Audi A1 e Audi Q2 restano sinonimo di design, tecnologia e piacere di guida. Due modelli che, pur collocandosi nel cuore del segmento compatto, incarnano perfettamente la filosofia premium di Audi, offrendo un’esperienza di mobilità moderna e accessibile senza compromessi sulla qualità.

