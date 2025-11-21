Connect with us

Motori

Audi F1 Project: Visit Qatar partner principale del futuro team Audi F1

Published

Il futuro team Audi F1 ha annunciato una nuova e importante collaborazione con Visit Qatar, che diventerà partner principale della squadra in vista del debutto nel Campionato Mondiale FIA di Formula 1 del 2026. L’accordo segna un passaggio strategico per la Casa dei quattro anelli, pronta a entrare ufficialmente nel massimo campionato automobilistico con un progetto ambizioso e fortemente orientato alla dimensione globale dello sport.

La collaborazione tra Audi e Visit Qatar nasce da un obiettivo condiviso: portare il Qatar al centro del mondo e della community globale della F1. Il programma prevede una serie di attività rivolte a promuovere i valori di multiculturalità, tradizione, modernità e ospitalità che caratterizzano l’emirato mediorientale, integrandoli con l’innovazione e la precisione che contraddistinguono il marchio Audi.

Visit Qatar, l’ente nazionale per la promozione turistica del Paese, accompagnerà il debutto del team tedesco attraverso iniziative mirate a valorizzare la propria immagine e ad avvicinare gli appassionati del motorsport a un’esperienza culturale e turistica ricca di sfumature. La partnership si svilupperà su più livelli, includendo esperienze digitali ed eventi esclusivi pensati per coinvolgere gli amanti della Formula 1 in ogni parte del mondo e stimolare la loro curiosità verso le opportunità offerte dall’emirato.

Il debutto di Audi in Formula 1, programmato per l’inizio del 2026, rappresenterà uno dei momenti più attesi della nuova era regolamentare del campionato. La Casa di Ingolstadt, che porta con sé una lunga tradizione di successo nelle competizioni automobilistiche, punta a inserirsi da protagonista in una disciplina in continua evoluzione tecnologica e mediatica.

La scelta di Visit Qatar come partner principale riflette una strategia volta a coniugare sport, cultura e innovazione. Attraverso la Formula 1, il Qatar mira a rafforzare la propria presenza nel panorama sportivo internazionale, promuovendo al tempo stesso un modello di accoglienza e apertura a livello globale.

Con questo annuncio, Audi conferma il proprio impegno nella costruzione di un progetto sportivo che guarda al futuro, dove il fascino tecnico e la passione per il motorsport si intrecciano con la visione di un mondo sempre più connesso e interculturale.

