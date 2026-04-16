Audi protagonista alla Milano Design Week: performance, innovazione e formazione tra design e sport

Audi alla Milano Design Week con eventi su design, sport, innovazione e formazione. Tra ospiti d'eccezione e anticipazioni, il brand punta sull'eccellenza.

Audi conferma la propria presenza alla Milano Design Week con un ricco palinsesto di appuntamenti che celebrano la performance nel design, lo sport, la formazione e la manifattura. L'azienda anima gli spazi di Portrait Milano attraverso attività multidisciplinari rivolte a un pubblico attento all'innovazione e alla qualità.

Nel cuore della settimana del design, Audi riunisce campioni sportivi e figure di spicco per un dialogo aperto su temi come innovazione, emozione e progettazione. Tra i momenti più attesi spicca il talk Alle origini della velocità, dove Federica Brignone, Stefano Domenicali, Rolf Michl, Michele Pasca di Magliano e Nicola Vicino esplorano il legame tra design e performance, offrendo spunti inediti sul modo in cui la creatività influisce sulle prestazioni.

Grande attenzione è rivolta anche alle nuove generazioni con l'Origin Student Program: quattro incontri in cui protagonisti assoluti del panorama formativo come Francesco Zurlo, Davide Rampello, Riccardo Balbo, Gabriele Chiave e Giulio Cappellini si interrogano sul ruolo fondamentale del design in una società sempre più veloce e in trasformazione. Il confronto punta a ispirare studenti e giovani talenti, sottolineando l'importanza della formazione e della continua ricerca.

Non manca uno sguardo verso l'eccellenza artigianale con la tradizione della Maison d'alta orologeria Breguet. Vengono proposti percorsi dedicati all'arte orologiaia che combinano avanguardia tecnologica e storia, creando un ponte tra passato e futuro nel segno della qualità manifatturiera.

Uno degli appuntamenti più attesi sarà anche l'anticipazione della presenza Audi al FuoriConcorso Como, evento imperdibile per gli appassionati d'auto e dell'ingegneria automobilistica. Questa vetrina rappresenta un ulteriore tributo all'innovazione tecnica e all'eleganza che caratterizzano il marchio Audi.

Per l'edizione del 2026, Audi rafforza il proprio ruolo di player di riferimento nella settimana milanese della creatività, confermando la volontà di mettere al centro della scena il dialogo tra estetica, tecnologia, passione sportiva e formazione. Un impegno che si traduce in esperienze coinvolgenti, pensate per stimolare una riflessione collettiva sul futuro del design.