Audi rinnova la partnership con FISI fino al 2030 e porta la Formula 1 al Festival dello Sport

Audi annuncia il rinnovo della partnership con la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) fino al 2030, rafforzando un rapporto solido iniziato nel 2007 e basato su valori condivisi di performance, innovazione e passione. In occasione del Festival dello Sport a Trento, il brand dei quattro anelli ha consegnato le nuove vetture agli atleti e alle atlete della FISI per la prossima stagione agonistica, sottolineando l'impegno concreto a sostegno degli sport invernali italiani.

L'evento è stato impreziosito dalla partecipazione della monoposto Audi R26 e dall'Audi Race Simulator, veri e propri simboli dell'ingresso di Audi nel Campionato Mondiale FIA di Formula 1, offrendo a pubblico e appassionati un assaggio dell'adrenalina del motorsport più esclusivo. Queste iniziative testimoniano la volontà di Audi di affiancare gli atleti non solo durante le vittorie ma in tutto il percorso verso l'eccellenza.

Durante la giornata, Timm Barlet, Managing Director di Audi Italia, ha dichiarato in modo significativo: A Trento celebriamo quasi vent'anni di collaborazione costruiti su un valore che condividiamo profondamente: la costanza. È la costanza che trasforma il talento in risultati, ma è la passione a renderla possibile. Le vittorie sono importanti, ma rappresentano la conseguenza di un lavoro quotidiano fatto con impegno, disciplina e dedizione. Con le vetture che consegniamo oggi vogliamo essere al fianco delle atlete e degli atleti non solo nel momento del successo, ma durante tutto il percorso che porta a costruirlo.

Oltre alla consegna delle vetture, il Festival dello Sport è stato teatro della Finale Nazionale Audi quattro Cup, il prestigioso torneo di golf amatoriale firmato Audi. Inoltre, il tour emozionale del marchio proseguirà nelle concessionarie con eventi dedicati dove sarà possibile vivere da vicino l'esperienza della Formula 1, grazie ad Audi R26 e al simulatore di guida.

L'impegno di Audi nel sostenere sport, innovazione tecnologica e passione rimane un punto fermo che si rinnova, guardando al futuro e promuovendo il meglio delle competizioni ai massimi livelli.